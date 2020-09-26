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Crime em Marilândia

Menino espancado com pedaço de madeira morre em hospital de Colatina

Isaque Nunes morreu nesta sexta-feira (25); ele estava internado desde o último domingo (20), quando foi brutalmente agredido a pauladas na zona rural de Marilândia

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 21:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2020 às 21:32
Isaque Nunes, de oito anos, morreu nesta sexta-feira (25) em um hospital em Colatina
Isaque Nunes morreu nesta sexta-feira (25) em um hospital em Colatina Crédito: Acervo Pessoal
Após quase uma semana lutando pela vida, o pequeno Isaque Nunes, de oito anos, morreu nesta sexta-feira (25) em um hospital em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Ele estava internado desde o último domingo (20), quando foi agredido a pauladas na zona rural de Marilândia, na mesma região. O suspeito do crime, um jovem de 18 anos, seria portador de transtornos mentais e está preso desde o dia do crime. 
De acordo com a Polícia Militar, os militares foram acionados por profissionais do Hospital Estadual Sílvio Avidos. Os pais levaram o menino para a unidade com diversos ferimentos na cabeça, alegando que o filho tinha sido espancado.
Os pais relataram para os militares que a família é de Colatina e estava visitando um familiar que mora em uma propriedade na localidade de Santa Rosa, interior de Marilândia. Eles participavam de uma confraternização em que o suspeito, que é vizinho do local, também estava.

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A criança se afastou dos familiares para andar de bicicleta com o suspeito de cometer o crime, e, alguns minutos depois, o jovem voltou dizendo para a mãe do menino que Isaque precisava de ajuda. A criança foi localizada pela mãe já com as lesões na cabeça e um pedaço de madeira de eucalipto foi encontrado ao lado do menino. Imediatamente, os familiares o levaram para o hospital.
Do Hospital Estadual Sílvio Avidos, a vítima foi encaminhada para uma unidade filantrópica em Colatina. O menino estava em coma induzido em uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP). Segundo familiares, nesta sexta-feira (25) ele sofreu paradas cardíacas e morreu.
O menino estava internado em Colatina
O menino estava internado em Colatina Crédito: Acervo Familiar
O tio e padrinho de Isaque, Jader Nunes, relatou que a família viveu momentos de muita angústia durante o período em que a criança ficou hospitalizada. O corpo será sepultado na manhã deste sábado (26), em um cemitério de Colatina.

SUSPEITO ESTÁ PRESO DESDE O DIA DO CRIME

No dia do crime, o suspeito foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de Colatina. Segundo a Polícia Civil, o jovem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e o inquérito está em andamento. Ele teve a prisão preventiva decretada e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina. A polícia afirmou ainda que foi relatado que o suspeito tem problemas psiquiátricos, mas que esse diagnóstico depende de uma avaliação médica.

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