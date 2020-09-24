Mulher espancada em Colatina já perdeu bebê em outra agressão

Mulher de 30 anos foi agredida pelo companheiro em Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste

A mulher que precisou escrever um bilhete para escapar do espancamento que sofreu do companheiro em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, já havia sido agredida por ele em abril deste ano. Na ocasião, a vítima estava grávida de três meses e acabou perdendo o bebê. O nome dos envolvidos não será divulgado para preservar a identidade da vítima.

Segundo a mulher, em entrevista para a TV Gazeta, ela é natural de Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro, e conheceu o companheiro em Baixo Guandu, no Noroeste do estado capixaba. Eles começaram a se relacionar e ela veio morar no Espírito Santo.

A Gazeta teve acesso ao registro de ocorrência da primeira agressão. Na época, a Além do relato da vítima, a reportagem deteve acesso ao registro de ocorrência da primeira agressão. Na época, a Polícia Militar foi acionada por outras pessoas e constatou que a vítima, de 30 anos, estava com várias escoriações pelo corpo. A mulher disse aos policiais que mesmo falando sobre a gestação, o companheiro seguiu com o espaçamento. Alguns dias depois ela sofreu um aborto espontâneo. Na época, o homem também estava armado e agrediu a vítima na frente dos dois filhos dela.

Naquela ocasião, o homem chegou a ser preso, mas dias depois foi solto, após o pagamento de uma fiança. Em liberdade, ele procurou a companheira e pediu para retomar a relação. Segundo a vítima, ele afirmou que queria mudar e iria procurar ajuda religiosa.

Da primeira vez não fui eu que chamei a polícia. Ele foi preso e chorou, disse que ia mudar, eu acreditei igual uma idiota, lamentou a mulher.

Essa não foi a primeira vez que o agressor é preso. Procurada, a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) informou que o suspeito já tem cinco passagens pelo sistema prisional do Espírito Santo. Ele já respondeu pelos crimes de ameaça, furto, roubo e lesão corporal.

APÓS HORAS DE ESPANCAMENTO, BILHETE SALVOU A VIDA DA MULHER

Nesta quarta-feira (23), a mulher foi salva pela Polícia Militar após escrever um bilhete pedindo socorro. Ela estava sendo espancada e mantida presa em casa pelo companheiro desde a noite de terça-feira (22).

As agressões aconteceram na frente dos filhos da mulher, um menino de nove anos e uma menina de cinco anos. Por causa disso, ela escreveu um bilhete pedindo socorro.Coloquei o meu filho para pular a janela e entregar para quem ele encontrasse. Eu precisava de um médico e que a polícia fosse lá em casa, relatou a vítima.

Bilhete foi escrito pedindo ajuda Crédito: Divulgação/ PMES

A Polícia Militar foi até a casa e conseguiu resgatar a mulher e os dois filhos. Na casa, a polícia ainda encontrou uma arma entre os pertences do agressor.

Ela atendeu a gente e disse que voltaria para abrir o portão, mas como ela não voltou, a gente imaginou que ela estava presa lá dentro. Quando a gente entrou, avistamos ele muito alterado, revelou o sargento Rodrigues.