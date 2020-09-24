Mulher espancada em Colatina já perdeu bebê em outra agressão

A mulher que precisou escrever um bilhete para escapar do espancamento que sofreu do companheiro em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, já havia sido agredida por ele em abril deste ano. Na ocasião, a vítima estava grávida de três meses e acabou perdendo o bebê. O nome dos envolvidos não será divulgado para preservar a identidade da vítima.
Segundo a mulher, em entrevista para a TV Gazeta, ela é natural de Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro, e conheceu o companheiro em Baixo Guandu, no Noroeste do estado capixaba. Eles começaram a se relacionar e ela veio morar no Espírito Santo.
Além do relato da vítima, a reportagem de A Gazeta teve acesso ao registro de ocorrência da primeira agressão. Na época, a Polícia Militar foi acionada por outras pessoas e constatou que a vítima, de 30 anos, estava com várias escoriações pelo corpo. A mulher disse aos policiais que mesmo falando sobre a gestação, o companheiro seguiu com o espaçamento. Alguns dias depois ela sofreu um aborto espontâneo. Na época, o homem também estava armado e agrediu a vítima na frente dos dois filhos dela.
Naquela ocasião, o homem chegou a ser preso, mas dias depois foi solto, após o pagamento de uma fiança. Em liberdade, ele procurou a companheira e pediu para retomar a relação. Segundo a vítima, ele afirmou que queria mudar e iria procurar ajuda religiosa.
Da primeira vez não fui eu que chamei a polícia. Ele foi preso e chorou, disse que ia mudar, eu acreditei igual uma idiota, lamentou a mulher.
Essa não foi a primeira vez que o agressor é preso. Procurada, a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) informou que o suspeito já tem cinco passagens pelo sistema prisional do Espírito Santo. Ele já respondeu pelos crimes de ameaça, furto, roubo e lesão corporal.
APÓS HORAS DE ESPANCAMENTO, BILHETE SALVOU A VIDA DA MULHER
Nesta quarta-feira (23), a mulher foi salva pela Polícia Militar após escrever um bilhete pedindo socorro. Ela estava sendo espancada e mantida presa em casa pelo companheiro desde a noite de terça-feira (22).
As agressões aconteceram na frente dos filhos da mulher, um menino de nove anos e uma menina de cinco anos. Por causa disso, ela escreveu um bilhete pedindo socorro.Coloquei o meu filho para pular a janela e entregar para quem ele encontrasse. Eu precisava de um médico e que a polícia fosse lá em casa, relatou a vítima.
A Polícia Militar foi até a casa e conseguiu resgatar a mulher e os dois filhos. Na casa, a polícia ainda encontrou uma arma entre os pertences do agressor.
Ela atendeu a gente e disse que voltaria para abrir o portão, mas como ela não voltou, a gente imaginou que ela estava presa lá dentro. Quando a gente entrou, avistamos ele muito alterado, revelou o sargento Rodrigues.
O agressor foi preso, autuado por lesão corporal, cárcere privado e posse ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Colatina.