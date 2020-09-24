Funcionário morre esmagado por granito em pedreira de Aracruz

Um acidente em uma pedreira deixou um homem morto no interior de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, nesta quinta-feira (13). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima é Peterson da Silva, 25 anos. Ele é funcionário de uma empresa de granito que opera no local e foi esmagado entre duas pedras.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado na manhã desta quinta-feira (24), por volta das 10h15, para socorrer a vítima. O solicitante relatou que o homem ficou gravemente ferido após ficar preso entre pedras de granito que se deslocaram. No entanto, os funcionários da empresa utilizaram uma máquina para remover a pedra e foi constatado que a vítima estava morta, não sendo necessária a atuação dos bombeiros na ocorrência.
Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a perícia da Polícia Civil foi acionada.
O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Extração, Beneficiamento e Comércio de Mármore, Granito e Calcário do Espírito Santo (Sindimármore) confirmou a morte do trabalhador e salientou que um representante da categoria está acompanhando o caso.