Explosão em pedreira deixa funcionário morto no interior do ES

A matriz da Guidoni fica em São Domingos do Norte Crédito: Reprodução/Guidoni

Uma explosão em uma pedreira no interior de Barra de São Francisco , no Noroeste do Espírito Santo, matou uma pessoa e deixou pelo menos outras duas feridas. Segundo a Polícia Militar , as vítimas eram funcionários de uma empresa que operava no local. O acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (13). Por meio de nota, o Grupo Guidoni lamentou o incidente e garantiu que está prestando assistência às famílias das vítimas. Além disso, informou que as causas da explosão estão sendo apuradas.

De acordo com a PM, uma explosão acidental de um artefato foi registrada no local, que fica próximo ao distrito de Vila Itaperuna. O homem, de 31 anos, foi encaminhado para o hospital, mas já chegou morto na unidade. O corpo será levado ao Serviço Médico Legal (SML) em Colatina. A empresa identificou a vítima como sendo Jeeam Lucindo Caseli.

Os feridos foram levados para o Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho, no município, onde seguem internados.

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Segundo a direção do hospital, um dos feridos, de 36 anos, está em estado grave. Ele teve cerca de 18% do corpo queimado e fratura exposta em uma perna. O outro ferido, 22 anos, apresenta bom quadro de saúde, mas quebrou uma das pernas e deve passar por procedimento cirúrgico.

As causas do acidente não foram divulgadas. A Polícia Civil foi acionada para fazer a perícia do local.

VEJA A NOTA DO GRUPO GUIDONI NA ÍNTEGRA

Com o objetivo de manter a transparência nas comunidades onde atua, o Grupo Guidoni informa que no final da tarde desta segunda-feira (13/07) ocorreu um acidente em uma de suas frentes de extração de rochas naturais em Barra de São Francisco. A ocorrência, cujas causas estão sendo apuradas pela empresa, envolveu três colaboradores, que foram socorridos imediatamente e encaminhados para o Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho, no município. Infelizmente, Jeeam Lucindo Caseli não resistiu e foi a óbito.

A empresa está prestando toda assistência para as vítimas e seus familiares. Informa também que segue apurando os fatos para esclarecer as causas do acidente.