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Barra de São Francisco

Explosão em pedreira deixa funcionário morto no interior do ES

O acidente deixou uma pessoa morta e pelo menos outras duas  feridas. As vítimas eram funcionários da empresa responsável pela pedreira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2020 às 18:35

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 18:35

A matriz da Guidoni fica em São Domingos do Norte
A matriz da Guidoni fica em São Domingos do Norte Crédito: Reprodução/Guidoni
Uma explosão em uma pedreira no interior de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, matou uma pessoa e deixou pelo menos outras duas feridas. Segundo a Polícia Militar, as vítimas eram funcionários de uma empresa que operava no local. O acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (13). Por meio de nota, o Grupo Guidoni lamentou o incidente e garantiu que está prestando assistência às famílias das vítimas. Além disso, informou que as causas da explosão estão sendo apuradas.
De acordo com a PM, uma explosão acidental de um artefato foi registrada no local, que fica próximo ao distrito de Vila Itaperuna. O homem, de 31 anos, foi encaminhado para o hospital, mas já chegou morto na unidade. O corpo será levado ao Serviço Médico Legal (SML) em Colatina. A empresa identificou a vítima como sendo Jeeam Lucindo Caseli.
Os feridos foram levados para o Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho, no município, onde seguem internados. 

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Segundo a direção do hospital, um dos feridos, de 36 anos, está em estado grave. Ele teve cerca de 18% do corpo queimado e  fratura exposta em uma perna. O outro ferido, 22 anos, apresenta bom quadro de saúde, mas quebrou uma das pernas e deve passar por procedimento cirúrgico.  
As causas do acidente não foram divulgadas. A Polícia Civil foi acionada para fazer a perícia do local. 

VEJA A NOTA DO GRUPO GUIDONI NA ÍNTEGRA

Com o objetivo de manter a transparência nas comunidades onde atua, o Grupo Guidoni informa que no final da tarde desta segunda-feira (13/07) ocorreu um acidente em uma de suas frentes de extração de rochas naturais em Barra de São Francisco. A ocorrência, cujas causas estão sendo apuradas pela empresa, envolveu três colaboradores, que foram socorridos imediatamente e encaminhados para o Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho, no município. Infelizmente, Jeeam Lucindo Caseli não resistiu e foi a óbito.
A empresa está prestando toda assistência para as vítimas e seus familiares. Informa também que segue apurando os fatos para esclarecer as causas do acidente.
A Guidoni lamenta profundamente o ocorrido e reitera a preocupação com a saúde e segurança de seus colaboradores.

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