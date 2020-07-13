Moradores se assustam com barulhos de tiros em Andorinhas

Bairro Andorinhas, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva - GZ

Moradores do bairro Andorinhas, em Vitória , relatam ter ouvido uma intensa troca de tiros na região na noite deste domingo (12).

Em vídeos e áudios registrados por eles, é possível ouvir os sons de muitos tiros. Segundo um dos moradores, até rajadas de metralhadora foram ouvidas por volta das 22h.

Segundo a Polícia Militar, equipes foram ao local constataram os disparos, mas os suspeitos fugiram pelo mangue de Joana Darc após a chegada das viaturas.

Ainda de acordo com a PM, buscas foram realizadas, mas o grupo não foi mais localizado.

A polícia disse também que não há informações sobre feridos.

No dia 25 de junho, uma operação da Polícia Militar foi realizada em Andorinhas, assim como nos bairros Itararé e Tabuazeiro, após sucessivos confrontos serem registrados na região.

A primeira delas foi o assassinato do adolescente Adriano Ribânio Barcelos, de 17 anos, que, segundo a polícia, era envolvido com o tráfico de drogas de Andorinhas.

Horas depois, homens passaram atirando no bairro Itararé e feriram dois irmãos gêmeos. Investigações da Polícia Civil apontam que o ataque foi organizado por traficantes de Andorinhas para vingar a morte do adolescente.

Durante a tarde do mesmo dia, policiais foram recebidos a tiros em Andorinhas e revidaram, baleando um suspeito. A viatura em que estavam ficou cheia de marcas de tiros.