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Vitória

Moradores se assustam com barulhos de tiros em Andorinhas

Segundo testemunhas, os tiros foram disparados por volta das 22h deste domingo (12)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2020 às 11:59

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 11:59

Bairro Andorinhas, em Vitória
Bairro Andorinhas, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva - GZ
Moradores do bairro Andorinhas, em Vitória, relatam ter ouvido uma intensa troca de tiros na região na noite deste domingo (12).
Em vídeos e áudios registrados por eles, é possível ouvir os sons de muitos tiros. Segundo um dos moradores, até rajadas de metralhadora foram ouvidas por volta das 22h.
Segundo a Polícia Militar, equipes foram ao local constataram os disparos, mas os suspeitos fugiram pelo mangue de Joana Darc após a chegada das viaturas.
Ainda de acordo com a PM, buscas foram realizadas, mas o grupo não foi mais localizado.
A polícia disse também que não há informações sobre feridos.

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No dia 25 de junho, uma operação da Polícia Militar foi realizada em Andorinhas, assim como nos bairros Itararé e Tabuazeiro, após sucessivos confrontos serem registrados na região.
A primeira delas foi o assassinato do adolescente Adriano Ribânio Barcelos, de 17 anos, que, segundo a polícia, era envolvido com o tráfico de drogas de Andorinhas.
Horas depois, homens passaram atirando no bairro Itararé e feriram dois irmãos gêmeos. Investigações da Polícia Civil apontam que o ataque foi organizado por traficantes de Andorinhas para vingar a morte do adolescente.
Durante a tarde do mesmo dia, policiais foram recebidos a tiros em Andorinhas e revidaram, baleando um suspeito. A viatura em que estavam ficou cheia de marcas de tiros.
Do G1/ES

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