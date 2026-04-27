Sugestão para VAR identificar “jogador canastrão”

Quem nunca viu jogadores de futebol simulando ter recebido uma agressão no rosto ou na cabeça, quando na verdade a mão ou o braço do adversário pegou apenas de raspão ou acertou o seu peito? Casos assim assistimos em praticamente todos os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. O pior é que, após aquela cena grotesca de rolar pelo chão como se tivesse sido atingido por um tiro de revólver, o simulador levanta como se nada tivesse acontecido.





Baseado nisso, estou enviando para a CBF uma sugestão de inserir no protocolo do VAR a possibilidade de, nesses casos, o árbitro ser chamado até o vídeo e punir o “jogador canastrão” com cartão amarelo. Sabemos que hoje o VAR só pode ser acionado em casos de cartão vermelho, mas como tudo deve ter limites e a ferramenta está lá para garantir o bom andamento do jogo. Caso seja aceita, a ação justificaria essa quebra de protocolo para o bem do espetáculo. Fica a dica.





Árbitro capixaba tem boa atuação em jogo do Vasco



