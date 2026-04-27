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Em Cima do Lance

Sugestão para VAR identificar “jogador canastrão”

Publicado em 27 de Abril de 2026 às 12:36

Públicado em 

27 abr 2026 às 12:36
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Árbitro de Vídeo
Brazil Photo Press/Folhapress

Quem nunca viu jogadores de futebol simulando ter recebido uma agressão no rosto ou na cabeça, quando na verdade a mão ou o braço do adversário pegou apenas de raspão ou acertou o seu peito? Casos assim assistimos em praticamente todos os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. O pior é que, após aquela cena grotesca de rolar pelo chão como se tivesse sido atingido por um tiro de revólver, o simulador levanta como se nada tivesse acontecido.


Baseado nisso, estou enviando para a CBF uma sugestão de inserir no protocolo do VAR a possibilidade de, nesses casos, o árbitro ser chamado até o vídeo e punir o “jogador canastrão” com cartão amarelo. Sabemos que hoje o VAR só pode ser acionado em casos de cartão vermelho, mas como tudo deve ter limites e a ferramenta está lá para garantir o bom andamento do jogo. Caso seja aceita, a ação justificaria essa quebra de protocolo para o bem do espetáculo. Fica a dica.


Árbitro capixaba tem boa atuação em jogo do Vasco


O árbitro capixaba Davi Lacerda teve ótima atuação no jogo entre Corinthians e Vasco. Ele esteve seguro desde o início da partida, que começou muito disputada e acirrada pelos jogadores dos dois times. Ele expulsou corretamente o jogador corintiano André, aplicando o cartão vermelho direto, após uma entrada desleal por trás em Thiago Mendes. Com a arbitragem brasileira cheia de critérios e interpretações confusas, temos que destacar a performance positiva do capixaba.

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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