Filme capixaba com Antônio Pitanga estreia nos cinemas de oito estados do Brasil

Das paisagens do Espírito Santo para as telas de cinema de diferentes regiões do país. "Margeado", primeiro longa-metragem do diretor capixaba Diego Zon, estreia comercialmente nesta quinta-feira (30), com sessões no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Maranhão, Alagoas, Pará e Minas Gerais ao longo de julho e agosto.





Rodado nas regiões Norte e Sul do Espírito Santo, o drama acompanha uma comunidade pesqueira obrigada a lidar com as consequências do rompimento de uma barragem de lama tóxica. A partir desse acontecimento, o filme aborda memória, pertencimento, deslocamento e a relação dos moradores com o território e com o rio.





A produção é também o primeiro longa de ficção da produtora De Repente o Rio e chega ao circuito comercial após passar pela 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes. No elenco estão Danilo Andrade, Antônio Pitanga, Verônica Gomes, Eliane Correia e Etien Khouri.