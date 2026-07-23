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Cinema

Filme capixaba com Antônio Pitanga estreia nos cinemas de oito estados do Brasil

Primeiro longa de Diego Zon, "Margeado" foi gravado no Espírito Santo e acompanha moradores de uma vila pesqueira afetada pelo rompimento de uma barragem
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 23 de Julho de 2026 às 10:30

"Margeado" tem Antônio Pitanga no elenco
"Margeado" tem Antônio Pitanga no elenco Renato Ogata

Das paisagens do Espírito Santo para as telas de cinema de diferentes regiões do país. "Margeado", primeiro longa-metragem do diretor capixaba Diego Zon, estreia comercialmente nesta quinta-feira (30), com sessões no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Maranhão, Alagoas, Pará e Minas Gerais ao longo de julho e agosto.


Rodado nas regiões Norte e Sul do Espírito Santo, o drama acompanha uma comunidade pesqueira obrigada a lidar com as consequências do rompimento de uma barragem de lama tóxica. A partir desse acontecimento, o filme aborda memória, pertencimento, deslocamento e a relação dos moradores com o território e com o rio.


A produção é também o primeiro longa de ficção da produtora De Repente o Rio e chega ao circuito comercial após passar pela 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes. No elenco estão Danilo Andrade, Antônio Pitanga, Verônica Gomes, Eliane Correia e Etien Khouri.

Primeiro longa do capixaba Diego Zon, "Margeado" aborda os impactos do rompimento de uma barragem
Primeiro longa do capixaba Diego Zon, "Margeado" aborda os impactos do rompimento de uma barragem Renato Ogata

Em Vitória, "Margeado" poderá ser visto no Cine Jardins entre 30 de julho e 5 de agosto. No mesmo dia da estreia nacional, o filme terá uma sessão especial na Sala Armazém Multiverso, em Patrimônio da Penha, no Caparaó capixaba, com a presença de Diego Zon, da diretora de arte Djanira Bravo e das atrizes Verônica Gomes e Eliane Correia.

Do litoral às montanhas capixabas

Com 150 minutos de duração, "Margeado" começa em uma vila pesqueira onde a contaminação do rio passa a ameaçar costumes e modos de vida construídos ao longo de gerações. Conforme a narrativa avança, a história deixa o litoral e segue para comunidades das regiões montanhosas do interior.


O próprio rio ocupa posição central na trama. Para Diego Zon, levar o filme a cidades atravessadas ou próximas ao Rio Doce amplia as possibilidades de diálogo da obra com o público.

É uma satisfação que 'Margeado' seja lançado em várias salas espalhadas pelo Brasil, inclusive nas cidades do interior, algumas delas margeadas pelo Rio Doce, que é um dos protagonistas do filme

Diego Zon, diretor do filme

Filme de diretor capixaba estreia nos cinemas de todo o Brasil
Filme de diretor capixaba estreia nos cinemas de todo o Brasil Renato Ogata

Cinema feito no ES ganhando as telonas nacionais

Depois da primeira semana de exibição, "Margeado" seguirá percorrendo outras cidades brasileiras. Em agosto, haverá sessões em São Paulo e Belém e, posteriormente, uma circulação por municípios do interior do Espírito Santo e de Minas Gerais.


Entre os dias 20 e 27 de agosto, o longa chega a Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e São Mateus. No mesmo período, será exibido em Cataguases, João Monlevade e Mariana, em Minas Gerais.

Que Margeado possa dialogar seus sentimentos com as pessoas dessas cidades, abrindo um espaço de reflexão sobre nós e os lugares onde vivemos, sobre a nossa capacidade de criar vínculos, nos relacionar e encontrar caminhos diante das circunstâncias que constantemente nos impõem recomeçar

Diego Zon, diretor do filme

Cena do filme "Margeado"
Cena do filme "Margeado" Renato Ogata

A circulação marca uma nova etapa na trajetória de Diego Zon. Antes do primeiro longa, o cineasta capixaba apresentou seus curtas em festivais como Festival do Rio, Cine Ceará e Festival de Havana. "Das Águas que Passam" chegou à competição oficial de curtas do 66º Festival Internacional de Cinema de Berlim, onde concorreu ao Urso de Ouro.


Atualmente, Zon trabalha na pós-produção de "A Planta Sob a Terra Selvagem", longa desenvolvido no Biennale Cinema College, programa ligado ao Festival de Veneza.

Onde assistir a "Margeado"?

Vitória (ES)
30 de julho a 5 de agosto – Cine Jardins


Patrimônio da Penha (ES)
30 de julho – Sala Armazém Multiverso
Sessão com Diego Zon, Djanira Bravo, Verônica Gomes e Eliane Correia


São Luís (MA)
30 de julho a 5 de agosto – Cine Lume


Aracaju (SE)
30 de julho a 3 de agosto – Cine Walmir Almeida


Rio de Janeiro (RJ)
30 de julho a 12 de agosto – Ponto Cine


Maceió (AL)
30 de julho a 5 de agosto – Cine Arte Pajuçara


São Paulo (SP)
1º e 2 de agosto – Cine Bijou


Belém (PA)
11 a 14 de agosto – Sesc Ver-o-Peso


Cachoeiro de Itapemirim (ES)
20 a 27 de agosto – Cine Ritz Sul


Colatina (ES)
20 a 27 de agosto – Cine Gama


Linhares (ES)
20 a 27 de agosto – Cine Ritz Conceição


São Mateus (ES)
20 a 27 de agosto – Cine Ritz São Mateus


Cataguases (MG)
20 a 27 de agosto – Cine Ritz Cataguases


João Monlevade (MG)
20 a 27 de agosto – Cine Ritz Molevade


Mariana (MG)
20 a 27 de agosto – Cine Ritz Mariana

Serviço

Margeado
Gênero: ficção/drama
Direção e roteiro: Diego Zon
Duração: 150 minutos
Classificação indicativa: 14 anos

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