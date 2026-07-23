Filme capixaba com Antônio Pitanga estreia nos cinemas de oito estados do Brasil

Das paisagens do Espírito Santo para as telas de cinema de diferentes regiões do país. "Margeado", primeiro longa-metragem do diretor capixaba Diego Zon, estreia comercialmente nesta quinta-feira (30), com sessões no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Maranhão, Alagoas, Pará e Minas Gerais ao longo de julho e agosto.
Rodado nas regiões Norte e Sul do Espírito Santo, o drama acompanha uma comunidade pesqueira obrigada a lidar com as consequências do rompimento de uma barragem de lama tóxica. A partir desse acontecimento, o filme aborda memória, pertencimento, deslocamento e a relação dos moradores com o território e com o rio.
A produção é também o primeiro longa de ficção da produtora De Repente o Rio e chega ao circuito comercial após passar pela 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes. No elenco estão Danilo Andrade, Antônio Pitanga, Verônica Gomes, Eliane Correia e Etien Khouri.
Em Vitória, "Margeado" poderá ser visto no Cine Jardins entre 30 de julho e 5 de agosto. No mesmo dia da estreia nacional, o filme terá uma sessão especial na Sala Armazém Multiverso, em Patrimônio da Penha, no Caparaó capixaba, com a presença de Diego Zon, da diretora de arte Djanira Bravo e das atrizes Verônica Gomes e Eliane Correia.
Do litoral às montanhas capixabas
Com 150 minutos de duração, "Margeado" começa em uma vila pesqueira onde a contaminação do rio passa a ameaçar costumes e modos de vida construídos ao longo de gerações. Conforme a narrativa avança, a história deixa o litoral e segue para comunidades das regiões montanhosas do interior.
O próprio rio ocupa posição central na trama. Para Diego Zon, levar o filme a cidades atravessadas ou próximas ao Rio Doce amplia as possibilidades de diálogo da obra com o público.
É uma satisfação que 'Margeado' seja lançado em várias salas espalhadas pelo Brasil, inclusive nas cidades do interior, algumas delas margeadas pelo Rio Doce, que é um dos protagonistas do filme
Diego Zon, diretor do filme
Cinema feito no ES ganhando as telonas nacionais
Depois da primeira semana de exibição, "Margeado" seguirá percorrendo outras cidades brasileiras. Em agosto, haverá sessões em São Paulo e Belém e, posteriormente, uma circulação por municípios do interior do Espírito Santo e de Minas Gerais.
Entre os dias 20 e 27 de agosto, o longa chega a Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e São Mateus. No mesmo período, será exibido em Cataguases, João Monlevade e Mariana, em Minas Gerais.
Que Margeado possa dialogar seus sentimentos com as pessoas dessas cidades, abrindo um espaço de reflexão sobre nós e os lugares onde vivemos, sobre a nossa capacidade de criar vínculos, nos relacionar e encontrar caminhos diante das circunstâncias que constantemente nos impõem recomeçar
Diego Zon, diretor do filme
A circulação marca uma nova etapa na trajetória de Diego Zon. Antes do primeiro longa, o cineasta capixaba apresentou seus curtas em festivais como Festival do Rio, Cine Ceará e Festival de Havana. "Das Águas que Passam" chegou à competição oficial de curtas do 66º Festival Internacional de Cinema de Berlim, onde concorreu ao Urso de Ouro.
Atualmente, Zon trabalha na pós-produção de "A Planta Sob a Terra Selvagem", longa desenvolvido no Biennale Cinema College, programa ligado ao Festival de Veneza.
Onde assistir a "Margeado"?
Vitória (ES)
30 de julho a 5 de agosto – Cine Jardins
Patrimônio da Penha (ES)
30 de julho – Sala Armazém Multiverso
Sessão com Diego Zon, Djanira Bravo, Verônica Gomes e Eliane Correia
São Luís (MA)
30 de julho a 5 de agosto – Cine Lume
Aracaju (SE)
30 de julho a 3 de agosto – Cine Walmir Almeida
Rio de Janeiro (RJ)
30 de julho a 12 de agosto – Ponto Cine
Maceió (AL)
30 de julho a 5 de agosto – Cine Arte Pajuçara
São Paulo (SP)
1º e 2 de agosto – Cine Bijou
Belém (PA)
11 a 14 de agosto – Sesc Ver-o-Peso
Cachoeiro de Itapemirim (ES)
20 a 27 de agosto – Cine Ritz Sul
Colatina (ES)
20 a 27 de agosto – Cine Gama
Linhares (ES)
20 a 27 de agosto – Cine Ritz Conceição
São Mateus (ES)
20 a 27 de agosto – Cine Ritz São Mateus
Cataguases (MG)
20 a 27 de agosto – Cine Ritz Cataguases
João Monlevade (MG)
20 a 27 de agosto – Cine Ritz Molevade
Mariana (MG)
20 a 27 de agosto – Cine Ritz Mariana
Serviço
Margeado
Gênero: ficção/drama
Direção e roteiro: Diego Zon
Duração: 150 minutos
Classificação indicativa: 14 anos