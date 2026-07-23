Mortes violentas no Brasil caem 8,4% em 2025 e chegam ao menor patamar em 14 anos

Ele diz que o aumento na violência no Rio Grande do Norte, que destoa do restante do país, ocorreu como consequência de disputas territoriais entre facções criminosas, especialmente devido à "ascendência que o Comando Vermelho tem buscado exercer, ampliar seu domínio territorial nos estados do Norte e do Nordeste".





O Amapá foi a unidade da federação mais violenta do país pelo quarto ano seguido, com 42,5 mortes a cada 100 mil habitantes, mesmo reduzindo esse índice. Santa Catarina, São Paulo e Distrito Federal foram os únicos estados com taxa abaixo de 10 mortes a cada 100 mil pessoas.





Ao longo de 14 anos, quase 738 mil pessoas foram assassinadas no país. É como se uma população maior do que aquela do município de Ribeirão Preto, o 7º mais populoso do estado de São Paulo, fosse morta de 2012 a 2025.





Das dez cidades mais violentas em 2025, quatro estão na Bahia e três no Ceará. Maranguape (CE), na região metropolitana de Fortaleza, foi a cidade com maior número de mortes violentas intencionais do Brasil pelo segundo ano consecutivo. Ali, bairros são divididos entre o domínio do CV e da facção local Guardiões do Estado.





No ano passado, reportagem da Folha mostrou, que moradores são monitorados quando entram e saem das comunidades e chefes do tráfico decidem quem pode morar em determinado local e quem deve ser expulso.





Pichações nos muros da cidade trazem orientações a visitantes, que devem retirar capacetes e baixar os vidros dos carros ao passar em determinadas vias.