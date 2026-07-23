Operação mira integrantes da facção "Tropa do Urso" em cidades do ES

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (23), a Operação Churchill para cumprir mandados de prisão temporária e de busca e apreensão contra suspeitos de integrar a organização criminosa "Tropa do Urso".





Os mandados estão sendo cumpridos nos municípios de Colatina, Cariacica, Aracruz, Serra e Águia Branca. A ação é coordenada pela Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) da 15ª Delegacia Regional de Colatina.





Até a última atualização desta reportagem, a operação seguia em andamento e, segundo a Polícia Civil, já havia resultado em prisões.





A ação conta com o apoio da Superintendência de Polícia Regional Noroeste, da Superintendência de Polícia Regional Norte, da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). Ao todo, cerca de 105 agentes participam da operação





De acordo com a Polícia Civil, o nome "Churchill" faz referência à cidade canadense conhecida pela grande concentração de ursos, em alusão ao nome da organização criminosa investigada.