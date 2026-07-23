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Churchill

Operação mira integrantes da facção "Tropa do Urso" em cidades do ES

Polícia Civil cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão contra investigados por integrar a organização criminosa "Tropa do Urso"

Publicado em 23 de Julho de 2026 às 07:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2026 às 07:28

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (23), a Operação Churchill para cumprir mandados de prisão temporária e de busca e apreensão contra suspeitos de integrar a  organização criminosa "Tropa do Urso".


Os mandados estão sendo cumpridos nos municípios de Colatina, Cariacica, Aracruz, Serra e Águia Branca. A ação é coordenada pela Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) da 15ª Delegacia Regional de Colatina.


Até a última atualização desta reportagem, a operação seguia em andamento e, segundo a Polícia Civil, já havia resultado em prisões.


A ação conta com o apoio da Superintendência de Polícia Regional Noroeste, da Superintendência de Polícia Regional Norte, da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). Ao todo, cerca de 105 agentes participam da operação


De acordo com a Polícia Civil, o nome "Churchill" faz referência à cidade canadense conhecida pela grande concentração de ursos, em alusão ao nome da organização criminosa investigada.

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