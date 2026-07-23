Cemitério da época da gripe espanhola pode desaparecer na BR 101 no Sul do ES

Um cemitério com mais de 100 anos e que, segundo moradores, abriga túmulos de vítimas da gripe espanhola, preocupa a comunidade e estudiosos de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo.





Segundo eles, o Cemitério Santa Rosa, localizado às margens da BR 101, foi danificado após o início de intervenções na região e pode desaparecer com o avanço das obras de duplicação da rodovia. O espaço fica na altura do quilômetro 444 da BR 101 e é anterior à construção da estrada.





Ainda de acordo com a população, no cemitério estão sepulturas de famílias tradicionais da região, como Lopes, Rodrigues, Dalbom e Vieira, cujos parentes morreram durante a pandemia de gripe espanhola, entre 1918 e 1920.





O professor universitário e bacharel em Direito Leonardo Lopes contou que descobriu recentemente que também tem familiares enterrados no local.