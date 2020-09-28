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Porto de Santana

Carro cai na guarda-maré de Cariacica após colidir com outro veículo

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 17 horas desta segunda-feira (28). Não há relatos de feridos

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 18:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 18:35
Acidente é registrado em Cariacica
Carro fica preso em guarda-maré após colisão em Cariacica  Crédito: Reprodução
Um carro caiu na guarda-maré localizada no bairro de Porto de Santana, em Cariacica, após colidir com outro veículo.  O acidente aconteceu por volta das 17 horas desta segunda-feira (28). Apesar do susto, ninguém ficou ferido. 
De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, após colidir contra outro veículo o motorista perdeu o controle e acabou saindo da pista em direção a guarda-maré, presente no local. O segundo veículo atingiu um muro localizado próximo da pista. 
O Corpo de Bombeiros não precisou ser acionado para a ocorrência.  Ainda não há informações sobre a retirada do veículo do local.

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