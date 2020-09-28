Carro cai na guarda-maré de Cariacica após colidir com outro veículo

Um carro caiu na guarda-maré localizada no bairro de Porto de Santana, em Cariacica, após colidir com outro veículo. O acidente aconteceu por volta das 17 horas desta segunda-feira (28). Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, após colidir contra outro veículo o motorista perdeu o controle e acabou saindo da pista em direção a guarda-maré, presente no local. O segundo veículo atingiu um muro localizado próximo da pista.
O Corpo de Bombeiros não precisou ser acionado para a ocorrência. Ainda não há informações sobre a retirada do veículo do local.