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Serra

Acidente entre carreta e carro deixa um ferido na Rodovia do Contorno

Segundo informações da PRF, o motorista da carreta tentava atravessar a rodovia quando acabou colidindo com o carro; trânsito foi interditado no sentido Viana

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 15:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2020 às 15:58
Imagens aéreas da Rodovia do Contorno
Imagens aéreas da Rodovia do Contorno Crédito: Luciney Araújo
Uma colisão envolvendo um carro e uma carreta no início da tarde desta terça-feira (29), deixou uma pessoa ferida na Rodovia do Contorno, na Serra.  Logo após o acidente duas faixas no sentido Viana foram interditadas. O trânsito ficou complicado. 
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) o motorista da carreta tentava atravessar a rodovia quando acabou colidindo com um carro que seguia no local.  Com a colisão o motorista do carro teve ferimentos leves. 
De acordo com informações da Eco 101, repassadas por meio de nota, o acidente foi aconteceu por volta das 12h42 desta terça (29) no quilômetro 279,1 na Serra. Diante da ocorrência, ambulâncias, um guincho e uma viatura foram deslocados para o local. Equipes da PRF e do Samu também estiveram no local. 
Ainda de acordo com a concessionária, duas faixas no sentido Viana tiveram que ser interditadas para o atendimento à ocorrência. Por volta das 14h50 a pista foi liberada para o tráfego de veículos.

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