Acidente entre carreta e carro deixa um ferido na Rodovia do Contorno

Uma colisão envolvendo um carro e uma carreta no início da tarde desta terça-feira (29), deixou uma pessoa ferida na Rodovia do Contorno, na Serra. Logo após o acidente duas faixas no sentido Viana foram interditadas. O trânsito ficou complicado.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) o motorista da carreta tentava atravessar a rodovia quando acabou colidindo com um carro que seguia no local. Com a colisão o motorista do carro teve ferimentos leves.
De acordo com informações da Eco 101, repassadas por meio de nota, o acidente foi aconteceu por volta das 12h42 desta terça (29) no quilômetro 279,1 na Serra. Diante da ocorrência, ambulâncias, um guincho e uma viatura foram deslocados para o local. Equipes da PRF e do Samu também estiveram no local.
Ainda de acordo com a concessionária, duas faixas no sentido Viana tiveram que ser interditadas para o atendimento à ocorrência. Por volta das 14h50 a pista foi liberada para o tráfego de veículos.