Contêiner completa mais de 24 horas caído na Leste-Oeste, em Cariacica

Contêiner está abandonado na Leste-Oeste há mis de 24 horas Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Um contêiner está abandonado na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica, há mais de 24 horas. A carga caiu de uma carreta por volta das 7 horas desta terça-feira (29) e até pelo menos 8h30 desta quarta-feira (30) ainda não havia sido recolhida. O Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER) prometeu retirar o contêiner da pista ainda na manhã desta quarta.

A carga está na pista da esquerda, no meio da curva, na altura do bairro Campo Belo II e os motoristas que trafegam no sentido Cariacica - Vila Velha enfrentam dificuldades com a pista estreita. O local foi sinalizado por moradores.

ACIDENTES

De acordo com a moradora Josiane Santos, ninguém foi ao local fazer a sinalização. Por isso, os próprios moradores do bairro estão alertando os motoristas. Ela afirmou também que nesta terça-feira (29) o contêiner causou um engarrafamento e até um acidente envolvendo três carros.

"Quando estava no horário de pico, por volta das 18h, 19h, teve engarrafamento e gerou até um engavetamento entre três carros. O dono da carreta colocou três cones, mas muito em cima do contêiner. Os moradores colocaram os cones mais para trás e estão fazendo a sinalização", disse.

O contêiner caiu por volta das 7h da manhã desta terça (29) e ainda não foi retirado Crédito: Josiane Santos

DER PROMETEU RETIRAR A CARGA

Procurado pela reportagem, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) afirmou que, em caso de tombamento de cargas de empresas particulares, a retirada é responsabilidade única da própria transportadora. A empresa foi notificada nesta terça-feira e teria até 48 horas para fazer a retirada da carga.

Na manhã desta quarta-feira, no entanto, em conversa com a reportagem da TV Gazeta, o DER afirmou que não vai esperar a empresa retirar a carga do local. O próprio órgão, em caráter emergencial, vai enviar uma equipe ao local para fazer a retirada do contêiner. Depois, a empresa vai ser acionada para fazer o reembolso relativo aos custos para a retirada da carga e com a manutenção da carga em um local apropriado.