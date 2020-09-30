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No meio da curva

Contêiner completa mais de 24 horas caído na Leste-Oeste, em Cariacica

Carga caiu de carreta na manhã dessa terça (29) e chegou a provocar um acidente na rodovia. O Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER) prometeu retirar o contêiner da pista ainda na manhã desta quarta-feira (30)

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 09:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2020 às 09:11
Contêiner está abandonado na Leste-Oeste há mis de 24 horas
Contêiner está abandonado na Leste-Oeste há mis de 24 horas Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um contêiner está abandonado na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica, há mais de 24 horas. A carga caiu de uma carreta por volta das 7 horas desta terça-feira (29) e até pelo menos 8h30 desta quarta-feira (30) ainda não havia sido recolhida. O Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER) prometeu retirar o contêiner da pista ainda na manhã desta quarta.
A carga está na pista da esquerda, no meio da curva, na altura do bairro Campo Belo II e os motoristas que trafegam no sentido Cariacica - Vila Velha enfrentam dificuldades com a pista estreita. O local foi sinalizado por moradores.

ACIDENTES

De acordo com a moradora Josiane Santos, ninguém foi ao local fazer a sinalização. Por isso, os próprios moradores do bairro estão alertando os motoristas. Ela afirmou também que nesta terça-feira (29) o contêiner causou um engarrafamento e até um acidente envolvendo três carros.
"Quando estava no horário de pico, por volta das 18h, 19h, teve engarrafamento e gerou até um engavetamento entre três carros. O dono da carreta colocou três cones, mas muito em cima do contêiner. Os moradores colocaram os cones mais para trás e estão fazendo a sinalização", disse.
Um contêiner caiu de uma carreta na Rodovia Leste Oeste e ocupou uma faixa da via
O contêiner caiu por volta das 7h da manhã desta terça (29) e ainda não foi retirado Crédito: Josiane Santos

DER PROMETEU RETIRAR A CARGA

Procurado pela reportagem, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) afirmou que, em caso de tombamento de cargas de empresas particulares, a retirada é responsabilidade única da própria transportadora. A empresa foi notificada nesta terça-feira e teria até 48 horas para fazer a retirada da carga.
Na manhã desta quarta-feira, no entanto, em conversa com a reportagem da TV Gazeta, o DER afirmou que não vai esperar a empresa retirar a carga do local. O próprio órgão, em caráter emergencial, vai enviar uma equipe ao local para fazer a retirada do contêiner. Depois, a empresa vai ser acionada para fazer o reembolso relativo aos custos para a retirada da carga e com a manutenção da carga em um local apropriado.
Com informações da TV Gazeta

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