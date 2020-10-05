Acidentes de trânsito no fim de semana causam oito mortes no ES

Acidentes marcaram o final de semana no ES Crédito: Reprodução

O final de semana no Espírito Santo foi marcado por vários acidentes de trânsito. Entre a manhã de sábado (3) e a noite de domingo (4), pelo menos oito pessoas morreram e seis ficaram feridas em acidentes nas rodovias estaduais, federais e em outros trechos do Estado. As ocorrências foram registradas nas regiões Norte, Noroeste , Serrana e Metropolitana.

Pessoas perderam a vida por irregularidades como dirigir sem carteira de habilitação, como aconteceu em São Roque . Quatro das oito vítimas de acidentes neste final de semana estavam em carros. Outras três dirigiam ou estavam em uma motocicleta. Uma pessoa era pedestre. Os feridos também se dividem entre motos e carros.

SÁBADO DE TRÊS MORTES E UM FERIDO

Idoso morre atropelado na faixa de pedestre em Vila Velha Crédito: Patrick Morandi/Leitor

Testemunhas informaram que o homem estava fora da faixa de pedestre e o veículo não conseguiu parar. Há um sinal de trânsito no local, mas não se sabe se ele indicava a passagem de pedestres ou de veículos.

A segunda morte foi durante a tarde do último sábado (3), uma adolescente de 14 anos morreu em um acidente no município de São Roque do Canaã . Kimberley Wendy dos Santos Condradt estava na garupa da motocicleta do namorado, de 23 anos, que não tinha carteira de habilitação. A ocorrência aconteceu entre o bairro São Roquinho e o distrito de Agrovila.

Segundo a Polícia Militar , o jovem relatou uma tentativa de desviar de um outro veículo, que estava na contramão. Ele perdeu o controle da moto e bateu no meio fio. Os dois caíram no chão e a adolescente de 14 anos morreu no local.

O jovem de 23 anos foi internado no Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina . O quadro de saúde e o nome dele não foram divulgados. Ele está sob escolta da polícia, uma vez que não tinha autorização para dirigir.

Um outro acidente envolvendo uma motocicleta deixou uma pessoa morta em Paul de Graça Aranha, interior de Colatina, na noite de sábado (3). Segundo a Polícia Militar, Marcelino Rodrigues de Oliveira, de 44 anos, perdeu o controle e colidiu com uma cerca . Apesar de ter sido socorrido, o homem faleceu em uma unidade de saúde de Marilândia.

Acidente foi na noite deste sábado em Colatina Crédito: Divulgação

DOMINGO COM COLISÕES ENTRE VEÍCULOS

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros , a colisão frontal aconteceu por volta de 0h40, entre a careta e um Crossfox, onde estavam as duas pessoas que perderam a vida. Não há informações sobre o que teria causado a batida.

Motociclista morre em acidente de trânsito na Rodosol Crédito: Marciele Drumond

Quando passava pela rodovia, na altura de Nova Ponta da Fruta, Thiago se envolveu em um acidente e foi arremessado para o canteiro. De acordo com a Rodosol, ele veio a óbito no local. O motorista que dirigia o veículo é um policial civil que estava indo para o trabalho, e ao tentar fazer o retorno na estrada, atingiu o motociclista.

Policiais do Batalhão de Trânsito afirmaram que apenas a perícia da Polícia Civil pode dizer de quem foi a culpa pelo acidente.

Acidente em Linhares Crédito: Divulgação

Uma mulher acompanhava Felipe no carro. Após o acidente ela foi encaminhada para atendimento em um hospital de Linhares com ferimentos graves. Não há informações sobre risco de morte.

A Polícia Civil informou que a investigação será realizada pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (DIPO) de Linhares.

Durante a tarde de domingo, um carro ficou em chamas após capotar em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo . O Corpo de Bombeiros foi acionado para atuar contra o fogo. O veículo ficou totalmente destruído e o motorista, que não estava no local quando os Bombeiros chegaram, ainda não foi localizado. Este foi o único acidente noticiado por A Gazeta que não teve registro de óbitos.

Carro capotou e pegou fogo em Nova Venécia Crédito: Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um dos carros envolvidos no acidente na BR 101, em Aracruz, ficou completamente destruído às margens da pista Crédito: Kelli Cristina | internauta