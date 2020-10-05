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Vidas perdidas em dois dias

Acidentes de trânsito no fim de semana causam oito mortes no ES

Entre a manhã de sábado (3) e a noite de domingo (4), pelo menos oito pessoas morreram e seis ficaram feridas em acidentes nas rodovias e em outros trechos do Estado

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 17:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2020 às 17:11
Acidentes marcaram o final de semana no ES
Acidentes marcaram o final de semana no ES Crédito: Reprodução
O final de semana no Espírito Santo foi marcado por vários acidentes de trânsito. Entre a manhã de sábado (3) e a noite de domingo (4), pelo menos oito pessoas morreram e seis ficaram feridas em acidentes nas rodovias estaduais, federais e em outros trechos do Estado. As ocorrências foram registradas nas regiões Norte, Noroeste , Serrana e Metropolitana.
Pessoas perderam a vida por irregularidades como dirigir sem carteira de habilitação, como aconteceu em São Roque. Quatro das oito vítimas de acidentes neste final de semana estavam em carros. Outras três dirigiam ou estavam em uma motocicleta. Uma pessoa era pedestre. Os feridos também se dividem entre motos e carros.

SÁBADO DE TRÊS MORTES E UM FERIDO

A primeira morte por acidente de trânsito durante o final de semana foi registrada na manhã de sábado (3) em Vila Velha. Um homem foi atropelado por um caminhão no cruzamento da Avenida Resplendor com a Rua Curitiba, em Itapuã, por volta das 9h30. Segundo a Polícia Militar, a vítima teve o óbito confirmado no local.
Idoso morre atropelado na faixa de pedestre em Vila Velha
Idoso morre atropelado na faixa de pedestre em Vila Velha Crédito: Patrick Morandi/Leitor
Testemunhas informaram que o homem estava fora da faixa de pedestre e o veículo não conseguiu parar. Há um sinal de trânsito no local, mas não se sabe se ele indicava a passagem de pedestres ou de veículos.
A segunda morte foi durante a tarde do último sábado (3), uma adolescente de 14 anos morreu em um acidente no município de São Roque do Canaã. Kimberley Wendy dos Santos Condradt estava na garupa da motocicleta do namorado, de 23 anos, que não tinha carteira de habilitação. A ocorrência aconteceu entre o bairro São Roquinho e o distrito de Agrovila.
Segundo a Polícia Militar, o jovem relatou uma tentativa de desviar de um outro veículo, que estava na contramão. Ele perdeu o controle da moto e bateu no meio fio. Os dois caíram no chão e a adolescente de 14 anos morreu no local.
O jovem de 23 anos foi internado no Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina. O quadro de saúde e o nome dele não foram divulgados. Ele está sob escolta da polícia, uma vez que não tinha autorização para dirigir.
Um outro acidente envolvendo uma motocicleta deixou uma pessoa morta em Paul de Graça Aranha, interior de Colatina, na noite de sábado (3). Segundo a Polícia Militar, Marcelino Rodrigues de Oliveira, de 44 anos, perdeu o controle e colidiu com uma cerca. Apesar de ter sido socorrido, o homem faleceu em uma unidade de saúde de Marilândia.
Acidente foi na noite deste sábado em Colatina
Acidente foi na noite deste sábado em Colatina Crédito: Divulgação

DOMINGO COM COLISÕES ENTRE VEÍCULOS

Durante a madrugada de domingo (4), duas pessoas que estavam em um carro de passeio morreram após um acidente envolvendo uma carreta, no Km 125 da BR 262, em Ribeirão do Meio, Conceição do Castelo.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros, a colisão frontal aconteceu por volta de 0h40, entre a careta e um Crossfox, onde estavam as duas pessoas que perderam a vida. Não há informações sobre o que teria causado a batida.
Às 7h30 da manhã do mesmo dia, o motociclista Thiago Ferraço, de 35 anos, morreu após colidir contra uma Hilux, no Km 27,5 da Rodovia do Sol. Segundo amigos da vítima, que deixou dois filhos, ele teria desistido de participar de um encontro de motoclubes por causa do tempo fechado.
Motociclista morre em acidente de trânsito em Ponta da Fruta
Motociclista morre em acidente de trânsito na Rodosol Crédito: Marciele Drumond
Quando passava pela rodovia, na altura de Nova Ponta da Fruta, Thiago se envolveu em um acidente e foi arremessado para o canteiro. De acordo com a Rodosol, ele veio a óbito no local. O motorista que dirigia o veículo é um policial civil que estava indo para o trabalho, e ao tentar fazer o retorno na estrada, atingiu o motociclista.
Policiais do Batalhão de Trânsito afirmaram que apenas a perícia da Polícia Civil pode dizer de quem foi a culpa pelo acidente.
Ainda durante a manhã de domingo (4), Felipe de Jesus Rosa, de 21 anos, morreu após um acidente na ES 248, em Linhares, no Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar, o jovem perdeu o controle do veículo, capotou e foi lançado para fora do carro. Ele morreu no local.
Acidente em Linhares
Acidente em Linhares Crédito: Divulgação
Uma mulher acompanhava Felipe no carro. Após o acidente ela foi encaminhada para atendimento em um hospital de Linhares com ferimentos graves. Não há informações sobre risco de morte.
A Polícia Civil informou que a investigação será realizada pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (DIPO) de Linhares.
Durante a tarde de domingo, um carro ficou em chamas após capotar em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atuar contra o fogo. O veículo ficou totalmente destruído e o motorista, que não estava no local quando os Bombeiros chegaram, ainda não foi localizado. Este foi o único acidente noticiado por A Gazeta que não teve registro de óbitos.
Carro capotou e pegou fogo em Nova Venécia
Carro capotou e pegou fogo em Nova Venécia Crédito: Corpo de Bombeiros / Divulgação
Ainda no domingo houve um acidente em que dois carros bateram de frente na BR 101, uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas. A ocorrência foi registrada por volta de 20h, no Km 184, que corta o município de Aracruz.
Um dos carros envolvidos no acidente na BR 101, em Aracruz, ficou completamente destruído às margens da pista
Um dos carros envolvidos no acidente na BR 101, em Aracruz, ficou completamente destruído às margens da pista Crédito: Kelli Cristina | internauta
Por conta do acidente, a pista ficou completamente interditada durante cinco horas, segundo a Eco101.

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