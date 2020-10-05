Idoso morre atropelado por moto em avenida de Cachoeiro

Um idoso de 65 anos morreu na tarde desse domingo (05), enquanto atravessava uma avenida no bairro Alto Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Vanderli Falco chegou a ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros, mas faleceu no hospital.
De acordo com dados do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na Avenida José Rosa Machado. O piloto da motocicleta Honda CB 300R contou à polícia que trafegava na via, no sentido bairro Village da Luz, quando se deparou com um pedestre atravessando fora da faixa, causando o atropelamento.
O motociclista foi socorrido por uma ambulância para o UPA do bairro Marbrasa. A vítima atropelada foi levada pelo resgate à Santa Casa. Após a morte, o corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
Na manhã desta segunda-feira (05), a família ficou indignada, pois não havia médico legista na unidade para liberação do corpo. Chegamos aqui às 7h e não tinha ninguém. Não tem medico legista, o auxiliar não sabe que horas que vai chegar. Isso é um descaso, disse a cunhada da vítima, Carla Pazini.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse por meio de nota que o que aconteceu hoje foi a ausência pontual de um servidor, por isso foi preciso encaminhar o corpo do idoso para o DML de Vitória. Informou ainda que o quadro de servidores será reforçado assim que for concluído o concurso público que está em andamento.