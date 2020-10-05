Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Idoso morre atropelado por moto em avenida de Cachoeiro

Vanderli Falco, de 65 anos, chegou a ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros, mas faleceu no hospital; o acidente aconteceu na Avenida José Rosa Machado

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 16:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2020 às 16:05
Vítima, Vanderli Falco, tinha 65 anos Crédito: Internauta
Um idoso de 65 anos morreu na tarde desse domingo (05), enquanto atravessava uma avenida no bairro Alto Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Vanderli Falco chegou a ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros, mas faleceu no hospital.
De acordo com dados do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na Avenida José Rosa Machado. O piloto da motocicleta Honda CB 300R contou à polícia que trafegava na via, no sentido bairro Village da Luz, quando se deparou com um pedestre atravessando fora da faixa, causando o atropelamento.
O motociclista foi socorrido por uma ambulância para o UPA do bairro Marbrasa. A vítima atropelada foi levada pelo resgate à Santa Casa. Após a morte, o corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
Na manhã desta segunda-feira (05), a família ficou indignada, pois não havia médico legista na unidade para liberação do corpo. Chegamos aqui às 7h e não tinha ninguém. Não tem medico legista, o auxiliar não sabe que horas que vai chegar. Isso é um descaso, disse a cunhada da vítima, Carla Pazini.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse por meio de nota que o que aconteceu hoje foi a ausência pontual de um servidor, por isso foi preciso encaminhar o corpo do idoso para o DML de Vitória. Informou ainda que o quadro de servidores será reforçado assim que for concluído o concurso público que está em andamento.

Veja Também

Jovem morre em acidente em rodovia no interior de Cachoeiro

Acidente deixa uma pessoa morta e quatro feridas na BR 101 em Aracruz

Trecho onde jovem morreu em Linhares é o mesmo de acidente com Mustang

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

John Kennedy, do Fluminense FC
John Kennedy decide, Fluminense vence Chape e se mantém perto dos líderes
Estação Ferroviária de Matilde, Alfredo Chaves
Matilde, em Alfredo Chaves, terá primeiro Festival de Inverno em junho
Caso ocorreu na noite de domingo (26), no distrito de Bebedouro. O fogo atingiu apenas a carreta
Carreta pega fogo em posto ao lado de depósito de gás em Linhares; vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados