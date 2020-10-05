Idoso morre atropelado por moto em avenida de Cachoeiro

O motociclista foi socorrido por uma ambulância para o UPA do bairro Marbrasa. A vítima atropelada foi levada pelo resgate à Santa Casa. Após a morte, o corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

Na manhã desta segunda-feira (05), a família ficou indignada, pois não havia médico legista na unidade para liberação do corpo. Chegamos aqui às 7h e não tinha ninguém. Não tem medico legista, o auxiliar não sabe que horas que vai chegar. Isso é um descaso, disse a cunhada da vítima, Carla Pazini.