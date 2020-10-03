Idoso morre atropelado por caminhão; corpo foi parar na faixa de pedestre

Um homem morreu após ser atropelado por um caminhão de entregas no cruzamento da Avenida Resplendor com a Rua Curitiba, no bairro de Itapuã , em Vila Velha, por volta das 09h30 da manhã deste sábado (3). De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe do Samu chegou a ser acionado para socorro, mas a vítima teve o óbito confirmado no local.
Testemunhas disseram que o senhor estava fora à faixa de pedestre, o veículo não conseguiu parar, atingindo a vítima que foi jogada para o local da travessia. No local também havia um sinal de trânsito, mas não é possível ainda saber se o semáforo estava aberto ou fechado para carros.
Ainda de acordo com a Polícia Militar a ocorrência ainda está em andamento.