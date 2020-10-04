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Noroeste do ES

Carro capota e pega fogo em estrada no interior de Nova Venécia

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor do carro não foi encontrado no local da ocorrência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2020 às 18:28

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 18:28

Carro capotou e pegou fogo em Nova Venécia
Carro capotou e pegou fogo em Nova Venécia Crédito: Corpo de Bombeiros / Divulgação
Um veículo capotou e depois pegou fogo em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. A ocorrência foi na tarde deste domingo (04), em uma estrada do interior do município.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atuar na ocorrência e informou que a pista ficou interditada nos dois sentidos. O veículo ficou totalmente destruído após o combate às chamas.

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Ainda segundo os Bombeiros, o condutor do carro não estava local do acidente quando a equipe chegou. O veículo precisou ser retirado pelos militares, liberando o trânsito na estrada. As causas não foram informadas e o motorista ainda não foi localizado.

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