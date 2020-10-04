Carro capota e pega fogo em estrada no interior de Nova Venécia

Um veículo capotou e depois pegou fogo em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. A ocorrência foi na tarde deste domingo (04), em uma estrada do interior do município.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atuar na ocorrência e informou que a pista ficou interditada nos dois sentidos. O veículo ficou totalmente destruído após o combate às chamas.
Ainda segundo os Bombeiros, o condutor do carro não estava local do acidente quando a equipe chegou. O veículo precisou ser retirado pelos militares, liberando o trânsito na estrada. As causas não foram informadas e o motorista ainda não foi localizado.