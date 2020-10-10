Queda de árvores interdita pista da BR 262 em Domingos Martins

11h - Em Domingos Martins/ES, entre os Km 70 e 80 da BR 262, Vitor Hugo, pista TOTALMENTE LIBERADA. Trânsito intenso no local. Dirija com atenção!

09h40 - Em Domingos Martins/ES, entre os Km 70 e 80 da BR 262, Vitor Hugo, pista interditada devido queda de várias árvores na pista. Pedimos atenção aos condutores que trafegam pela localidade.

Segundo a PRF, os condutores devem redobrar atenção ao trafegarem pela região e viaturas do órgão e também do Corpo de Bombeiros se encontravam no local.

A reportagem de A Gazeta demandou o Corpo de Bombeiros e a PRF para saber mais detalhes sobre a interdição. Assim que as demandas forem respondidas, esta matéria será atualizada.