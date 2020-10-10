Queda de árvores interdita pista da BR 262 em Domingos Martins

A Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) informou, por meio das redes sociais, que uma pista localizada entre os quilômetros 70 e 80 da BR 262, em Vitor Hugo, no município de Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, foi interditada desde às 9h40 devido à queda de árvores, decorrente da chuva registrada neste sábado (10). Por volta das 11h, a pista estava liberada, com trânsito intenso no local.
Segundo a PRF, os condutores devem redobrar atenção ao trafegarem pela região e viaturas do órgão e também do Corpo de Bombeiros se encontravam no local.
A reportagem de A Gazeta demandou o Corpo de Bombeiros e a PRF para saber mais detalhes sobre a interdição. Assim que as demandas forem respondidas, esta matéria será atualizada.