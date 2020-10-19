Algemas: polícia registrou menos roubos nas ruas, comércio e casas em 2020 Crédito: Ricardo Medeiros

O Estado foi o que registrou a maior queda no número de roubos do país. Os índices deste ano foram comparados com os números registrados no primeiro semestre de 2019. Se considerados registros de todos os tipos de roubo, a redução no Espírito Santo chega a 44,1%.

Your browser does not support the audio element. ES registra a maior queda de roubos do país durante a pandemia

Em segundo lugar, aparece o Amapá com retração de 43,8%, seguido por Goiás, com queda de 42,3%. Na média nacional, no primeiro semestre de 2020, o país registrou 24,2% menos roubos se comprado ao mesmo período do ano anterior. Foram 680.359 roubos em 2019 e 515.523 em 2020.

De acordo com a publicação, entre os assaltos mais comuns, a maior redução foi percebida nos roubos em vias públicas. Enquanto em 2019, 14.684 capixabas foram vítimas, neste ano, 7.390 tiveram pertences levados por criminosos ao transitarem em alguma rua dos 78 municípios do Estado. O número representa redução de 49,7%.

No caso de roubo e furto de veículos, a queda foi de 21,2%. Em 2019, 4.465 veículos foram furtados ou roubados. Já neste ano, 3.517 veículos foram subtraídos de seus proprietários. Os latrocínios (roubo com morte da vítima) caíram 30%. Em 2019 foram 20 ocorrências contra 14 em 2020.

Um outro indicador que também apresentou redução de 41,4% foi roubo a estabelecimento comercial. De janeiro a junho de 2020 foram 537 registros contra 916 nos primeiros seis meses do ano passado. Os roubos a residência tiveram diminuição de 27%, com 168 registros neste ano ante 230 em 2019.

Já quanto aos roubos nas instituições financeiras a redução foi de 20,8%. O Anuário informa que foram 24 crimes em 2019 contra 19 neste ano. No caso de roubos de carga tiveram 10 registros no ano passado contra 8 em 2020. Os dados atestam redução de 20%.

Segundo o especialista em Segurança Pública, Henrique Herkenhoff, essa queda era esperada, tendo em vista o número menor de pessoas em vias públicas devido às medidas restritivas de circulação, fechamento dos estabelecimentos comerciais e suspensão das aulas para evitar o contágio pelo novo coronavírus.

"É impossível, no entanto, separar o quanto pode ser atribuído à pandemia e quanto ao trabalho das polícias. Outro fator que sempre pode influenciar essa estatística é a variação na subnotificação: cerca de 80% dos crimes contra o patrimônio não são comunicados à polícia, de maneira que pode ter sido menor ou ainda maior a queda" Henrique Herkenhoff - Especialista em segurança

O QUE DIZ A SESP

Além do trabalho das polícias Civil e Militar, o secretário de Estado da Segurança Pública, Alexandre Ramalho, reconhece que a as medidas de prevenção contra o coronavírus também contribuíram para a redução dos roubos em via pública, por exemplo.

"Estamos vivendo um ano atípico. Colocamos um grande percentual de efetivo da PM nas ruas e conseguimos ativar pontos de bloqueio, pontos de visibilidade e cercos táticos. A polícia esteve ainda mais presente neste momento da pandemia" Alexandre Ramalho - Secretário de Estado da Segurança Pública

Mesmo entendendo a influência da pandemia nos registros de crimes contra o patrimônio, a manutenção da redução está no radar do governo do Estado. Para isso, Ramalho garante que investe em um trabalho integrado entre as polícias do Estado, Guardas Municipais, a Polícia Rodoviária Federal, a Guarda Nacional e a Polícia Federal.