Motorista dá 'cavalo de pau' e coloca pessoas em risco no Parque Moscoso

Imagens de câmeras de videomonitoramento flagraram um motorista fazendo uma manobra perigosa, conhecida como cavalo de pau Crédito: Reprodução

cavalo de pau, três vezes no mesmo dia, no Parque Moscoso, em Imagens de câmeras de videomonitoramento flagraram um motorista fazendo uma manobra perigosa, conhecida como, três vezes no mesmo dia, no Parque Moscoso, em Vitória

Essas três manobras foram feitas na segunda-feira (21). O motorista já foi identificado, segundo agentes da Guarda Municipal de Vitória. O local fica a apenas dois quarteirões da sede do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e do posto da Guarda.

Segundo apuração feita pela TV Gazeta, o veículo pertence a uma mulher, mas aparentemente, quem dirigia o carro no momento da infração era um homem.

A primeira manobra foi por volta das 14h; a segunda 40 minutos depois mostra uma cena ainda mais impressionante porque uma mulher quase é atingida; já a terceira ocorreu horas depois, à noite. Veja o vídeo:

Your browser does not support the video tag.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que a prática é crime de trânsito, com previsão de reclusão, mas que, no entanto, é preciso que o agente da autoridade de trânsito flagre tal conduta para que as sanções previstas possam ser aplicadas. "A Polícia Militar esclarece que a conduta irresponsável do motorista que aparece nas imagens expõe ao risco a vida de outros motoristas e pedestres", destacou.

O motorista, segundo a PM, pode ter o direito de dirigir suspenso e receber uma pena que varia de seis meses a três anos. Já a Polícia Civil informou que a Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) está apurando o caso. Disse que diligências estão em andamento e que outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", orientou.