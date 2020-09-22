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Imagens impressionantes: homem pula e escapa por pouco de acidente no ES

O pedestre precisou pular para não ficar preso entre dois carros no bairro Vale Encantado, no município de Vila Velha

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 13:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2020 às 13:56
O caso aconteceu no bairro Vale Encantado, em Vila Velha
Homem precisa pular pra escapar de ficar preso entre carros Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Por muito pouco um pedestre não ficou preso entre dois carros em um acidente no Espírito Santo. O caso aconteceu no bairro Vale Encantado, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (22).
Imagens de câmeras de videomonitoramento flagraram o susto do pedestre, que tinha acabado de subir na calçada. Um Fusca passou pelo cruzamento sem parar e acabou atingindo um veículo. Esse veículo bateu em outro carro que estava estacionado na calçada.
O pedestre estava bem ao lado do veículo estacionado e precisou pular para não ser atingido pelo outro carro. As imagens foram enviadas para a TV Gazeta.
O pedestre contou à reportagem da TV Gazeta que trabalha em uma loja perto do local e que o motorista do Fusca não respeitou a sinalização nem tinha carteira de habilitação. "Foi só uma batida entre dois veículos. Um veio para o meu lado e consegui pular a tempo de não me machucar. Foi só um susto, disse à reportagem de A Gazeta. Ele não quis ter o nome divulgado.

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