Imagens impressionantes: homem pula e escapa por pouco de acidente no ES

Imagens de câmeras de videomonitoramento flagraram o susto do pedestre, que tinha acabado de subir na calçada. Um Fusca passou pelo cruzamento sem parar e acabou atingindo um veículo. Esse veículo bateu em outro carro que estava estacionado na calçada.

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O pedestre estava bem ao lado do veículo estacionado e precisou pular para não ser atingido pelo outro carro. As imagens foram enviadas para a TV Gazeta .

O pedestre contou à reportagem da TV Gazeta que trabalha em uma loja perto do local e que o motorista do Fusca não respeitou a sinalização nem tinha carteira de habilitação. "Foi só uma batida entre dois veículos. Um veio para o meu lado e consegui pular a tempo de não me machucar. Foi só um susto, disse à reportagem de A Gazeta. Ele não quis ter o nome divulgado.