Tragédia em Vila Velha: avó morre após saber da perda de neto em acidente

Felipe Chieppe Pissinati morreu em um acidente nesta segunda-feira (21) em Vila Velha Crédito: Reprodução / Redes sociais

A segunda-feira (21) foi um dia trágico para uma família de Vila Velha : em um intervalo de horas, eles perderam o neto e a avó. O caso aconteceu depois do comerciante Felipe Chieppe Pissinati, de 21 anos, morrer em um acidente de moto na tarde desta segunda-feira (21) no bairro Coqueiral de Itaparica. A avó dele, Maria da Penha Pissinati, de 73 anos, passou mal ao receber a notícia da perda do neto. Ela foi levada para o hospital, mas não resistiu e também faleceu.

De acordo com informações da TV Gazeta, o acidente que vitimou o jovem aconteceu no cruzamento da Avenida Perimetral com a Rua Hélio Silva de Brito, em Coqueiral de Itaparica, próximo ao Ginásio do Tartarugão. Felipe, que era comerciante, estava em uma moto e, no cruzamento entre as vias, ele se chocou contra um carro. O Samu foi chamado para atendimento, mas Felipe não resistiu. Segundo a Polícia Militar, a motocicleta colidiu com um veículo de passeio quando o condutor do carro realizava uma conversão proibida.

Horas depois, ao receber a notícia, a avó de Felipe, Maria da Penha Pissinati, começou a passar mal. Segundo o tio de Felipe, o empresário Eduardo Pissinati, Maria tinha problemas do coração, mas estava bem. Ela teria se sentido mal após a notícia do acidente envolvendo o neto.

Maria da Penha Pissinatti, 73 anos, morreu após saber do acidente que tirou a vida do neto Crédito: Arquivo de família

A minha mãe, assim que ficou sabendo da notícia do neto, começou a passar mal, entrou em desespero. Ela já vinha com problema de coração. Ela chegou infartada no hospital. Os médicos tentaram reanimar ela, fizeram todos os procedimentos possíveis, mas, infelizmente, não aguentou, não resistiu. Ela não estava doente. Estava bem. O que causou mesmo (a morte dela) foi essa notícia do falecimento do neto, contou.

Ainda segundo Eduardo, os dois eram muito apegados. Felipe, inclusive, já tinha morado com a avó, que ajudou a criá-lo. Ele morava lá, ela ajudou a criar o Felipe. Não é que gostava, ela amava o Felipe. Eles eram bem próximos, ele estava lá todo dia, disse.

GUARDA, PM e PC

A Guarda Municipal de Vila Velha informou, por nota, que depois de ser informada por populares sobre o acidente, deu o primeiro apoio na ocorrência, em Coqueiral de Itaparica, que resultou na morte de um motociclista. Ao chegar no local, sinalizou a via e identificou os envolvidos. O Samu já estava no local para o socorro das vítimas. Logo depois, o BPTran da Polícia Militar assumiu a ocorrência.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que o motorista do carro de passeio fazia uma conversão proibida no momento da batida. Veja a nota na íntegra.

"De acordo com o boletim, na tarde desta última segunda-feira (21), uma motocicleta colidiu com um veículo de passeio quando o condutor do carro realizava uma conversão proibida, no bairro Coqueiral de Itaparica. O Samu chegou a ser acionada para o socorro, porém o motociclista teve o óbito confirmado no local do fato. O motorista não sofreu ferimentos graves e não precisou de atendimento médico. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool, e foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha para esclarecimentos", finaliza.

A Polícia Civil informou que o motorista do veículo foi ouvido e liberado, por ter permanecido no local e não haver indícios de cometimento de crime que justificasse a prisão em flagrante. Veja a nota na íntegra.