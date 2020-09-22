Advogados entre alvos de operação contra lavagem de dinheiro e tráfico no ES

Advogados estão entre os alvos da Operação Capital, deflagrada na manhã desta terça-feira (22) pela Polícia Civil contra lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.
A ação cumpre 20 mandados de busca e apreensão em Vitória, Serra, Guarapari, Marataízes e no Rio de Janeiro. Entre os locais indicados nos mandados, estão endereços ligados a advogados que atuam no Espírito Santo.
A informação é da TV Gazeta, que acompanhou a operação. Os trabalhos são realizados por agentes da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas (Draco) da Polícia Civil, e conta com o apoio da Força Nacional. De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), o foco da operação é o combate a organização criminosa envolvida no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no Espírito Santo.
O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho, participa da operação. Ele explicou qual o objetivo dos trabalhos realizados pelos policiais nesta terça-feira. Nesses mandados estamos buscando tudo o que compactue com a participação financeira do tráfico. Ou seja, o que o tráfico está comprando, o que o tráfico está expandindo financeiramente em imóveis, bens, veículos, lanchas. Nós estamos desde muito tempo realizando operações contra armas e drogas. Agora queremos apertar a parte financeira do tráfico, disse.
POSICIONAMENTO DA OAB
A Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES), informou, por meio de nota, que está acompanhando o caso e buscando informações para tomar as providências cabíveis, observando as prerrogativas da advocacia e as normas do Código de Ética e Disciplina.
RELAÇÃO COM O RIO DE JANEIRO
Ramalho também explicou a relação com o Rio de Janeiro, já que mandados também estão sendo cumpridos na capital carioca. Todo aporte de droga acaba vindo, muitas vezes, do Rio de Janeiro. Todo aporte de logística, armamento que circula nessas organizações criminosas tem um vínculo muito forte com outras organizações do Rio de Janeiro, destacou.