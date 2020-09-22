Advogados entre alvos de operação contra lavagem de dinheiro e tráfico no ES

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho, participa da operação. Ele explicou qual o objetivo dos trabalhos realizados pelos policiais nesta terça-feira. Nesses mandados estamos buscando tudo o que compactue com a participação financeira do tráfico. Ou seja, o que o tráfico está comprando, o que o tráfico está expandindo financeiramente em imóveis, bens, veículos, lanchas. Nós estamos desde muito tempo realizando operações contra armas e drogas. Agora queremos apertar a parte financeira do tráfico, disse.