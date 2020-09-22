Mulheres acusam homem de agressão e homofobia na praia de Guriri

As estudantes Emily e Gabriele acusam um homem de ter agredido as duas no último sábado (19), na praia de Guriri, em São Mateus Crédito: TV Gazeta/Reprodução

As estudantes Emily Amorim e Gabriele Moreira, que são noivas, acusam um homem de ter agredido as duas na praia de Guriri, em São Mateus, no Norte do Estado. De acordo com as mulheres, o caso aconteceu no último sábado (19), já no momento em que elas se preparavam para deixar a praia. A Polícia Civil apura a ocorrência de agressão que foi registrada na praia de Guriri. Em entrevista para a TV Gazeta, Emily relatou o que aconteceu.

A gente foi para praia no sábado, estava sentada conversando com algumas amigas e, depois de um determinado tempo, chegou uma família, sentou de frente para gente. A gente continuou brincando, conversando normalmente e, aí um tempinho depois, a gente decidiu ir embora. Quando a gente estava sentada na praia, percebeu alguns integrantes da família, que era o rapaz, que estava olhando demais, relatou.

Segundo ela, a situação de início incomodou e, quando elas se abraçaram, a agressão aconteceu. A gente se abraçou para tirar foto e eu senti um impacto, uma porrada nas costas, aí a Gabriele caiu, eu fui tentar segurar ela para ela não cair e machuquei a unha, e a gente ficou sem entender nada, perguntando o que estava acontecendo, se ele estava ficando doido, não tinha explicação, contou.

Emily disse ainda que, durante toda a confusão, o homem falava que elas estavam desrespeitando a família dele. Ele começou a gritar que a gente tinha que respeitar o filho dele, respeitar a família dele e eu fiquei fazendo sinal de quem não estava entendendo nada. E ele veio e me empurrou com a mão na minha cara, para trás. O tempo todo mandando a gente respeitar ele e a família dele, lembrou.

Emily e Gabriele na praia de Guriri, em São Mateus, momentos antes da agressão Crédito: Arquivo pessoal

Após o caso, Emily e Gabriele estiveram na Delegacia Regional de São Mateus, onde registraram o boletim de ocorrência. O homem, apontado como sendo o autor das agressões, já era conhecido por elas. Eu conheço ele da cidade, ele tem um perfil conservador. Acredito que ele tenha se sentido ofendido, por qual motivo eu não sei e se achou no direito de agredir a gente para gente respeitar a família dele, contou Emily.

Para Gabriele não existe explicação para as agressões. A gente escuta piadinha quando a gente passa na rua, os olhares, mas agressão não, ninguém nunca tinha agredido a gente, ninguém nunca agiu com tanta brutalidade assim, na frente de todo mundo na praia, todo mundo viu, as pessoas ficaram horrorizadas, eu, particularmente, estou horrorizada até agora, é muito constrangedor o que a gente passou, lamentou.

BUSCA POR JUSTIÇA

De acordo com Emily e Gabriele, com o boletim de ocorrência registrado, as duas já acionaram os advogados para resolver a situação na Justiça.

"A gente já acionou os nossos advogados para tentar resolver da forma que tem que ser feita. A gente tem bastante amigos que têm relacionamento homoafetivo e alguns já ouviram piadinhas, olhares, que é o que acontece sempre" Emily Amorim - Estudante

"O psicológico tem que estar preparado para enfrentar diariamente, mas, dessa vez, a gente não vai se calar não, não tem como deixar passar", completa.

O homem apontado pelas duas como sendo o autor das agressões foi procurado pela reportagem da TV Gazeta para comentar o caso, mas disse que não vai se pronunciar sobre o assunto no momento.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob apuração da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (DIPO) de São Mateus. Segundo a PC, até o momento nenhum suspeito foi detido.

A polícia pede ainda que a população colabore com as investigações denunciando de forma anônima através do Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

PROTESTO EM SÃO MATEUS

Na tarde desta terça-feira (22), um grupo se reuniu para manifestar em defesa das duas vítimas e pelos direitos dos grupos LGBTI+. Com faixas e cartazes, o grupo percorreu as principais ruas de São Mateus.

Protesto em Sâo Mateus Crédito: Leitor | A Gazeta