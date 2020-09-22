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Em Vila Velha

Mãe desabafa após ter filho preso no ES: 'Prefiro estar aqui que no IML'

O filho da mulher é um jovem de 21 anos que teria envolvimento com o tráfico de drogas e foi preso quando caminhava armado pela rua ao lado de um adolescente de 15 anos em Vila Velha

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 09:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2020 às 09:47
Mãe de jovem preso com arma em Vila Velha fez desabafo na delegacia
Mãe de jovem preso com arma em Vila Velha fez desabafo na delegacia Crédito: Reprodução / TV Gazeta
"Eu prefiro estar aqui agora, do que estar lá no IML reconhecendo o corpo do meu filho, como muitas mães neste exato momento estão fazendo". O desabafo emocionado é de uma mãe que viu o filho  que teria envolvimento com o tráfico de drogas  ser preso mais uma vez. O jovem de 21 anos foi flagrado com um adolescente de 15 anos caminhando armado pelas ruas do bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. Ele carregava um revólver e o adolescente uma submetralhadora de fabricação caseira.
De acordo com a Polícia Militar, os dois rapazes fazem parte de uma quadrilha do bairro Ulisses Guimarães que no último final de semana trocou tiros com traficantes do bairro 23 de Maio.
"No sábado ocorreram várias trocas de tiros e invasão por parte do pessoal de Ulisses Guimarães, que tomaram o comando do tráfico de drogas no bairro 23 de Maio. De posse dessas informações, durante um patrulhamento tático no local, avistamos dois indivíduos em posse de arma de fogo. Ao perceberem a polícia, eles entraram em uma residência. Fomos atrás e, com eles, encontramos um revólver e uma submetralhadora caseira", contou o soldado Rodrigues à TV Gazeta.
Jovens de 21 anos, e 15 nos, andavam pela rua com as armas, quando foram abordados pela PM
Polícia encontrou revólver e submetralhadora com dois jovens em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta
A polícia disse que nenhum suspeito ficou ferido nos tiroteios do fim de semana, mas ressaltou que o clima está tenso nos dois bairros. Em 23 de Maio, oito famílias tiveram de sair de casa porque foram expulsas por traficantes.
"O tráfico de drogas lá tem moradores que são coniventes com o tráfico e, sabendo disso, o pessoal de Ulisses Guimarães expulsou essas pessoas de suas residências", esclareceu o soldado da PM.
A mãe, que mais uma vez viu o filho ser preso por conta do tráfico de drogas, fez questão de deixar um alerta: "Os jovens que hoje estão com arma na mão, vendendo droga, que pensem nas suas mães. A mãe sofre demais em ver o filho nessa situação. O crime não compensa", lamentou.
O jovem de 21 anos e o adolescente de 15 foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vila Velha.
Com informações da TV Gazeta

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