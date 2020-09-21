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Dupla distrai casal para homem furtar bolsa de mulher em cafeteria de Vitória

Câmeras de videomonitoramento registraram o crime, que parece até cena de novela tamanha a esperteza dos suspeitos  dois homens e uma mulher. O furto aconteceu no último sábado (19), em uma cafeteria localizada no bairro Bento Ferreira

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 11:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2020 às 11:52
O caso aconteceu em uma cafeteria de Vitória
Dupla jogou água no chão para distrair casal  Crédito: Reprodução
Dupla distrai casal para homem furtar bolsa de mulher em cafeteria de Vitória
A ousadia de um trio surpreendeu um casal que foi vítima de um furto dentro de uma cafeteria no bairro Bento Ferreira, em Vitória. O caso aconteceu na tarde do último sábado (19).
Câmeras de videomonitoramento registraram o crime, que parece até cena de novela tamanha a esperteza dos suspeitos. O casal estava sentado em uma mesa tomando café quando uma dupla (um homem e uma mulher) entrou no estabelecimento e comprou uma garrafa de água mineral.
Enquanto a dupla pagava pelo produto, outro homem  que estava de paletó  entrou na cafeteria e se sentou próximo ao casal, que tomava o café.
O homem que segurava a água jogou a garrafa no chão perto do casal, aparentemente de propósito e para desviar a atenção das vítimas. Assustados, homem e mulher se levantaram para ajudar a dupla. O outro suspeito, de paletó, se aproveita da distração do casal e pega a bolsa da mulher que estava pendurada na cadeira.

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Segundo uma funcionária do estabelecimento, que pediu para não ser identificada, o suspeito que jogou a água no chão falava espanhol.
"Foi tudo muito rápido. O que eu atendi falou um pouco embolado. Só deu para entender que ele queria água, entreguei o troco para ele e ele jogou a água no chão. Já a mulher e o homem que pegou a bolsa não falaram nada. Chamou a atenção pela rapidez e também porque os três estavam muito bem vestidos", relatou.
Pelas imagens, é possível constatar que a dupla só deixa a água cair no chão depois de olhar em direção ao suspeito que furtou a bolsa. Depois que o homem pegou a bolsa e saiu do estabelecimento, a dupla também deixou a cafeteria. O marido da vítima ainda tentou ir atrás do trio, mas não conseguiu se aproximar dos três.
Segundo testemunhas, a mulher suspeita era loira e aparentava ter 40 anos. Já os outros suspeitos devem ter mais de 50 anos, de acordo com o relato.

POLÍCIA INVESTIGA

A vítima perdeu o celular, cartões do banco e documentos. Ela registrou boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil confirmou que o boletim foi registrado e disse que o caso seguirá sob investigação. A polícia afirmou que até o momento nenhum suspeito foi detido e que outras informações não serão passadas para não atrapalhar as investigações.
"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", destacou em nota.

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