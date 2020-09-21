Dupla jogou água no chão para distrair casal Crédito: Reprodução

Your browser does not support the audio element. Dupla distrai casal para homem furtar bolsa de mulher em cafeteria de Vitória

A ousadia de um trio surpreendeu um casal que foi vítima de um furto dentro de uma cafeteria no bairro Bento Ferreira, em Vitória . O caso aconteceu na tarde do último sábado (19).

Câmeras de videomonitoramento registraram o crime, que parece até cena de novela tamanha a esperteza dos suspeitos. O casal estava sentado em uma mesa tomando café quando uma dupla (um homem e uma mulher) entrou no estabelecimento e comprou uma garrafa de água mineral.

Enquanto a dupla pagava pelo produto, outro homem  que estava de paletó  entrou na cafeteria e se sentou próximo ao casal, que tomava o café.

O homem que segurava a água jogou a garrafa no chão perto do casal, aparentemente de propósito e para desviar a atenção das vítimas. Assustados, homem e mulher se levantaram para ajudar a dupla. O outro suspeito, de paletó, se aproveita da distração do casal e pega a bolsa da mulher que estava pendurada na cadeira.

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Segundo uma funcionária do estabelecimento, que pediu para não ser identificada, o suspeito que jogou a água no chão falava espanhol.

"Foi tudo muito rápido. O que eu atendi falou um pouco embolado. Só deu para entender que ele queria água, entreguei o troco para ele e ele jogou a água no chão. Já a mulher e o homem que pegou a bolsa não falaram nada. Chamou a atenção pela rapidez e também porque os três estavam muito bem vestidos", relatou.

Pelas imagens, é possível constatar que a dupla só deixa a água cair no chão depois de olhar em direção ao suspeito que furtou a bolsa. Depois que o homem pegou a bolsa e saiu do estabelecimento, a dupla também deixou a cafeteria. O marido da vítima ainda tentou ir atrás do trio, mas não conseguiu se aproximar dos três.

Segundo testemunhas, a mulher suspeita era loira e aparentava ter 40 anos. Já os outros suspeitos devem ter mais de 50 anos, de acordo com o relato.

POLÍCIA INVESTIGA

A vítima perdeu o celular, cartões do banco e documentos. Ela registrou boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil confirmou que o boletim foi registrado e disse que o caso seguirá sob investigação. A polícia afirmou que até o momento nenhum suspeito foi detido e que outras informações não serão passadas para não atrapalhar as investigações.