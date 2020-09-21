Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pancas

Mulher morre após ser atropelada por caminhão enquanto andava a cavalo no ES

O acidente aconteceu na noite deste domingo (20). Outras duas pessoas ficaram feridas. Segundo informações da polícia, o motorista foi detido

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 09:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2020 às 09:56
Serviço Médico Legal (SML) de Colatina
Serviço Médico Legal (SML) de Colatina Crédito: Brunela Alves/Arquivo
Mulher morre após ser atropelada por caminhão enquanto andava a cavalo no ES
Uma mulher de 38 anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após um atropelamento na Rodovia José Alves de Souza, na zona rural de Pancas, na Região Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite deste domingo (20), por volta das 18h30. A vítima foi identificada pela Polícia Militar como Silvana da Silva. 
De acordo com a PM, testemunhas contaram que o grupo estava andando a cavalo quando foi atingido por um caminhão. Segundo o relato, com o impacto, três vítimas caíram no chão e sofreram algumas lesões.
Uma das vítimas sofreu uma lesão no braço e foi para casa. A segunda vítima recebeu atendimento médico e foi liberada. Já Silvana chegou a ser atendida em um hospital, mas não resistiu e morreu.

Veja Também

Homem morre afogado no Rio Cricaré, em Nova Venécia

Ex-inspetor penitenciário é assassinado a tiros em São Mateus

Na manhã desta segunda-feira (21), a informação era de que o corpo ainda não havia dado entrada no Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, mas, segundo funcionários, o corpo será encaminhada ao local para os procedimentos necessários.

SUSPEITA DE EMBRIAGUEZ

Segundo a ocorrência registrada pela Polícia Militar, testemunhas contaram que o condutor do caminhão saiu do veículo para prestar socorro, mas, de acordo com os relatos, ele estava com uma lata de cerveja na mão.
O motorista foi detido e se recusou a realizar o teste do bafômetro, sendo feito o exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora manual. A ocorrência foi finalizada pelos militares e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Colatina.

ESPOSA DO MOTARISTA FALA DO ACIDENTE 

A esposa do motorista, Camila Freitas, disse que estava com ele no caminhão no momento do acidente. Por telefone, ela deu outra versão sobre acidente. Camila disse que eles voltavam para casa e que estava muito escuro. Segundo o relato, o cavalo em que a vítima estava bateu na lateral do caminhão. Com a batida, os outros animais se assustaram e as outras duas pessoas acabaram caindo. O marido dela socorreu a vítima, que estava desmaiada. Ela afirmou que nem ela e nem o marido beberam no churrasco.

POLÍCIA CIVIL

Polícia Civil foi procurada pela reportagem de A Gazeta para comentar sobre as investigações e se o motorista continua detido. Em nota, a PC informou que  o "motorista foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina e autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor e duas lesões corporais culposas na direção de veículo automotor". Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Colatina.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados