Serviço Médico Legal (SML) de Colatina Crédito: Brunela Alves/Arquivo

Your browser does not support the audio element. Mulher morre após ser atropelada por caminhão enquanto andava a cavalo no ES

Uma mulher de 38 anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após um atropelamento na Rodovia José Alves de Souza, na zona rural de Pancas , na Região Noroeste do Espírito Santo . O acidente aconteceu na noite deste domingo (20), por volta das 18h30. A vítima foi identificada pela Polícia Militar como Silvana da Silva.

De acordo com a PM, testemunhas contaram que o grupo estava andando a cavalo quando foi atingido por um caminhão. Segundo o relato, com o impacto, três vítimas caíram no chão e sofreram algumas lesões.

Uma das vítimas sofreu uma lesão no braço e foi para casa. A segunda vítima recebeu atendimento médico e foi liberada. Já Silvana chegou a ser atendida em um hospital, mas não resistiu e morreu.

Na manhã desta segunda-feira (21), a informação era de que o corpo ainda não havia dado entrada no Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, mas, segundo funcionários, o corpo será encaminhada ao local para os procedimentos necessários.

SUSPEITA DE EMBRIAGUEZ

Segundo a ocorrência registrada pela Polícia Militar, testemunhas contaram que o condutor do caminhão saiu do veículo para prestar socorro, mas, de acordo com os relatos, ele estava com uma lata de cerveja na mão.

O motorista foi detido e se recusou a realizar o teste do bafômetro, sendo feito o exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora manual. A ocorrência foi finalizada pelos militares e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Colatina.

ESPOSA DO MOTARISTA FALA DO ACIDENTE

A esposa do motorista, Camila Freitas, disse que estava com ele no caminhão no momento do acidente. Por telefone, ela deu outra versão sobre acidente. Camila disse que eles voltavam para casa e que estava muito escuro. Segundo o relato, o cavalo em que a vítima estava bateu na lateral do caminhão. Com a batida, os outros animais se assustaram e as outras duas pessoas acabaram caindo. O marido dela socorreu a vítima, que estava desmaiada. Ela afirmou que nem ela e nem o marido beberam no churrasco.

POLÍCIA CIVIL