Homem morre afogado no Rio Cricaré, em Nova Venécia

Rio Cricaré, em Nova Venécia Crédito: Prefeitura de Nova Venécia/ Divulgação

Um homem foi encontrado morto nas águas do Rio Cricaré em Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com o Corpo de Bombeiros , Luciano Contarato Ribeiro, 33 anos, morreu afogado na tarde deste domingo (20). O corpo da vítima foi localizado na região do bairro Santa Luzia.

Segundo os Bombeiros, o homem estava acampando com familiares desde sábado (19) em uma área próxima ao Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Campus Nova Venécia. Testemunhas contaram aos militares que a vítima teria tentado atravessar o rio nadando, mas começou a se afogar.

Algumas pessoas que estavam em um bote conseguiram retirar a vítima do rio, mas quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local, ele já estava morto.