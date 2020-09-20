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Noroeste do ES

Homem morre afogado no Rio Cricaré, em Nova Venécia

Testemunhas contaram aos bombeiros que a vítima teria tentado atravessar o rio nadando.

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 16:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2020 às 16:51
Rio Cricaré, em Nova Venécia Crédito: Prefeitura de Nova Venécia/ Divulgação
Um homem foi encontrado morto nas águas do Rio Cricaré em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Luciano Contarato Ribeiro, 33 anos, morreu afogado na tarde deste domingo (20). O corpo da vítima foi localizado na região do bairro Santa Luzia.
Segundo os Bombeiros, o homem estava acampando com familiares desde sábado (19) em uma área próxima ao Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Campus Nova Venécia. Testemunhas contaram aos militares que a vítima teria tentado atravessar o rio nadando, mas começou a se afogar.

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Algumas pessoas que estavam em um bote conseguiram retirar a vítima do rio, mas quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local, ele já estava morto.
De acordo com os Bombeiros, o corpo ainda está no local sob a guarda da Polícia Militar, aguardando a chegada da perícia da Polícia Civil.

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