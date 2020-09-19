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Bairro Novo Horizonte

Homem é agredido e morto após tentar invadir casa em Cariacica

O crime aconteceu na madrugada deste sábado (19). Policiais chegaram no local e já encontraram o homem sem vida

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 11:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2020 às 11:21
Viatura da Polícia Civil
Viatura da Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem foi morto após ser agredido por populares no bairro Novo Horizonte, em Cariacica. O crime aconteceu na madrugada deste sábado (19). De acordo com informações da Polícia Militar, o fato aconteceu após o homem tentar invadir uma residência na região.
Homem é agredido e morto após tentar invadir casa em Cariacica
Segundo consta no boletim de ocorrência obtido pela reportagem da TV Gazeta, uma equipe da Polícia Militar foi acionada pelo Ciodes e, ao chegar na Rua Campinas, encontrou um homem caído no chão, sem roupas, aparentando ter entre 25 e 30 anos e já sem sinais vitais. Ele não foi identificado.
Ainda de acordo com as informações do boletim de ocorrência, a perícia da Polícia Civil foi acionada e, no local, os agentes constataram que o homem tinha lesões no pescoço, tórax e antebraço, que teriam sido causados por arma branca.

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Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que vai apontar a causa da morte.
Disse também que o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, e que outras informações não serão divulgadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

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