Viatura da Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem foi morto após ser agredido por populares no bairro Novo Horizonte, em Cariacica . O crime aconteceu na madrugada deste sábado (19). De acordo com informações da Polícia Militar , o fato aconteceu após o homem tentar invadir uma residência na região.

Your browser does not support the audio element. Homem é agredido e morto após tentar invadir casa em Cariacica

Segundo consta no boletim de ocorrência obtido pela reportagem da TV Gazeta, uma equipe da Polícia Militar foi acionada pelo Ciodes e, ao chegar na Rua Campinas, encontrou um homem caído no chão, sem roupas, aparentando ter entre 25 e 30 anos e já sem sinais vitais. Ele não foi identificado.

Ainda de acordo com as informações do boletim de ocorrência, a perícia da Polícia Civil foi acionada e, no local, os agentes constataram que o homem tinha lesões no pescoço, tórax e antebraço, que teriam sido causados por arma branca.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que vai apontar a causa da morte.