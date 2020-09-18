A Polícia Militar encontrou 84 bananas de dinamite no bairro Mucuri, em Cariacica, na tarde desta sexta-feira (18). De acordo com a PM, os explosivos foram encontrados dentro de uma gruta de difícil acesso, durante o treinamento de uma cadela de faro para encontrar armas e drogas na região.
Polícia Militar encontra 84 bananas de dinamite escondidas em Cariacica
O capitão Grassi, da Polícia Militar de Cariacica, explicou que a região onde estavam os explosivos é reconhecidamente um local utilizado pelo tráfico de drogas para esconder armas, munições e drogas. Por isso, o treinamento da cadela de faro Bela estava sendo feito lá.
"É uma área de tráfico de drogas e os traficantes costumam guardar droga lá. A cadela estava em treinamento para localizar drogas, armas e munições, que tem um cheiro específico, e acabou encontrando os explosivos. O esquadrão antibombas foi acionado e viram que não havia risco de explodir", disse.
Ainda segundo o capitão, o material apreendido foi levado para a Delegacia Regional de Cobilândia, em Vila Velha. Grassi informou também que, caso haja identificação nos explosivos, a Polícia Civil poderá rastreá-los para identificar os suspeitos de terem comprado as 84 bananas de dimanite.
Um vídeo divulgado pela Polícia Militar também mostra a cadela de faro Bela em justo descanso após encontrar os explosivos. Conheça a responsável por achar as bananas de dinamite: