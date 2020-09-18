Uma cadela de faro da Polícia Militar encontrou 84 bananas de dinamite em Cariacica Crédito: Divulgação/PMES

Polícia Militar encontrou 84 bananas de dinamite no bairro Mucuri, em Cariacica , na tarde desta sexta-feira (18). De acordo com a PM, os explosivos foram encontrados dentro de uma gruta de difícil acesso, durante o treinamento de uma cadela de faro para encontrar armas e drogas na região.

Your browser does not support the audio element. Polícia Militar encontra 84 bananas de dinamite escondidas em Cariacica

O capitão Grassi, da Polícia Militar de Cariacica, explicou que a região onde estavam os explosivos é reconhecidamente um local utilizado pelo tráfico de drogas para esconder armas, munições e drogas. Por isso, o treinamento da cadela de faro Bela estava sendo feito lá.

Uma cadela de faro da Polícia Militar encontrou 84 bananas de dinamite em Cariacica Crédito: Divulgação/PMES

"É uma área de tráfico de drogas e os traficantes costumam guardar droga lá. A cadela estava em treinamento para localizar drogas, armas e munições, que tem um cheiro específico, e acabou encontrando os explosivos. O esquadrão antibombas foi acionado e viram que não havia risco de explodir", disse.

Ainda segundo o capitão, o material apreendido foi levado para a Delegacia Regional de Cobilândia, em Vila Velha. Grassi informou também que, caso haja identificação nos explosivos, a Polícia Civil poderá rastreá-los para identificar os suspeitos de terem comprado as 84 bananas de dimanite.

Uma cadela de faro da Polícia Militar encontrou 84 bananas de dinamite em Cariacica Crédito: Divulgação/PMES

Um vídeo divulgado pela Polícia Militar também mostra a cadela de faro Bela em justo descanso após encontrar os explosivos. Conheça a responsável por achar as bananas de dinamite: