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Bairro Mucuri

Polícia Militar encontra 84 bananas de dinamite escondidas em Cariacica

Segundo a polícia, quem achou os explosivos foi a cadela de faro Bela, que estava realizando treinamento para encontrar armas e drogas no local

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 20:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 20:04
A imagem mostra as bananas apreendidas em frente a um carro da Força Tática da PM
Uma cadela de faro da Polícia Militar encontrou 84 bananas de dinamite em Cariacica Crédito: Divulgação/PMES
Polícia Militar encontrou 84 bananas de dinamite no bairro Mucuri, em Cariacica, na tarde desta sexta-feira (18). De acordo com a PM, os explosivos foram encontrados dentro de uma gruta de difícil acesso, durante o treinamento de uma cadela de faro para encontrar armas e drogas na região.
Polícia Militar encontra 84 bananas de dinamite escondidas em Cariacica
O capitão Grassi, da Polícia Militar de Cariacica, explicou que a região onde estavam os explosivos é reconhecidamente um local utilizado pelo tráfico de drogas para esconder armas, munições e drogas. Por isso, o treinamento da cadela de faro Bela estava sendo feito lá.
Local onde os explosivos foram achados
Uma cadela de faro da Polícia Militar encontrou 84 bananas de dinamite em Cariacica Crédito: Divulgação/PMES
"É uma área de tráfico de drogas e os traficantes costumam guardar droga lá. A cadela estava em treinamento para localizar drogas, armas e munições, que tem um cheiro específico, e acabou encontrando os explosivos. O esquadrão antibombas foi acionado e viram que não havia risco de explodir", disse.
Ainda segundo o capitão, o material apreendido foi levado para a Delegacia Regional de Cobilândia, em Vila Velha. Grassi informou também que, caso haja identificação nos explosivos, a Polícia Civil poderá rastreá-los para identificar os suspeitos de terem comprado as 84 bananas de dimanite.
Bananas de dinamite apreendidas pela PM
Uma cadela de faro da Polícia Militar encontrou 84 bananas de dinamite em Cariacica Crédito: Divulgação/PMES
Um vídeo divulgado pela Polícia Militar também mostra a cadela de faro Bela em justo descanso após encontrar os explosivos. Conheça a responsável por achar as bananas de dinamite:

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