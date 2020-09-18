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Em Cobilândia

Moto aquática roubada em MG é encontrada em Vila Velha, no ES

A moto aquática foi encontrada abandonada atrás de uma feira de automóveis em Cobilândia

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 16:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 16:13
Jet Ski roubado em Minas Gerais é encontrado pela Guarda de Vila Velha
Veículo foi roubado na cidade mineira de Juiz de Fora Crédito: Guarda Municipal de Vila Velha
Uma moto aquática roubada na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, foi encontrada atrás de uma feira de automóveis em Vila Velha, no Espírito Santo, nesta sexta-feira (18), por volta das 12h20. O veículo foi encontrado pela Guarda Municipal, no bairro Cobilândia.
De acordo com o subinspetor Morais, à frente da ação, os agentes da Guarda Municipal de Vila Velha chegaram ao local onde a moto foi encontrada depois de informações repassadas pelo dono de uma oficina onde o veículo ficava guardado em Juiz de Fora.
"Estávamos fazendo um patrulhamento de rotina na região de Cobilândia e pessoas informaram que havia um veículo abandonado por lá. Fomos ao local, verificamos a placa e não encontramos restrição de furto. Entramos em contato com a Capitania dos Portos e conseguimos saber que o veículo era de Minas Gerais. Fizemos contato com investigadores mineiros, que encontraram uma ocorrência neste sentido. Entramos em contato com o telefone que estava no boletim, do proprietário de uma oficina, onde o veículo ficava guardado antes do roubo. Ele nos disse que o veículo foi levado de lá, por volta de 3h30 da madrugada desta sexta-feira. O encontramos por volta de 12h30, já em Vila Velha", contou.
O veículo foi apreendido e levado para o pátio da 2ª Delegacia Regional do município.
Jet ski foi roubado em Juiz de Fora
Moto aquática já no pátio da delegacia, em Vila Velha Crédito: Guarda Municipal de Vila Velha
A reportagem demandou a Polícia Civil, mas não houve retorno até a publicação. Se alguma nova informação for repassada, a matéria será atualiza.

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