Moto aquática roubada em MG é encontrada em Vila Velha, no ES

De acordo com o subinspetor Morais, à frente da ação, os agentes da Guarda Municipal de Vila Velha chegaram ao local onde a moto foi encontrada depois de informações repassadas pelo dono de uma oficina onde o veículo ficava guardado em Juiz de Fora.

"Estávamos fazendo um patrulhamento de rotina na região de Cobilândia e pessoas informaram que havia um veículo abandonado por lá. Fomos ao local, verificamos a placa e não encontramos restrição de furto. Entramos em contato com a Capitania dos Portos e conseguimos saber que o veículo era de Minas Gerais. Fizemos contato com investigadores mineiros, que encontraram uma ocorrência neste sentido. Entramos em contato com o telefone que estava no boletim, do proprietário de uma oficina, onde o veículo ficava guardado antes do roubo. Ele nos disse que o veículo foi levado de lá, por volta de 3h30 da madrugada desta sexta-feira. O encontramos por volta de 12h30, já em Vila Velha", contou.