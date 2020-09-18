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Operação SIPOM

Foragido da Justiça se esconde em freezer para fugir da polícia no ES

Wender Henrike Gonçalves Silva estava foragido desde maio deste ano e foi encontrado escondido dentro de um freezer no bairro Santa Mônica, em Vila Velha

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 23:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 23:17
Foto de Wender Henrike, preso pela Polícia Militar nesta quinta-feira (17)
Wender Henrike Gonçalves da Silva foi preso pela Polícia Militar em Vila Velha nesta quinta-feira (17) Crédito: Divulgação/PMES
Polícia Militar prendeu Wender Henrike Gonçalves da Silva, durante uma operação no bairro Santa Mônica, em Vila Velha, nesta quinta-feira (17). De acordo com a PM, contra o suspeito,  que estava foragido do sistema prisional desde maio deste ano, havia dois mandados de prisão em aberto por roubo. Ele foi encontrado escondido dentro de um freezer, após tentar fugir de agentes da polícia. 
O sistema de inteligência da polícia havia levantado informações que apontavam que Wender estaria em uma casa no bairro, segundo a PM. As equipes foram até o local, na Rua 32 e, após algumas horas de monitoramento da região, viram o suspeito sair de uma residência. 

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Wender, então, tentou fugir da abordagem dos militares pulando vários muros de diversas casas do bairro. A polícia informou que, após a chegada de reforços, os agentes realizaram um cerco em uma residência na qual o suspeito teria se escondido. Ele foi encontrado dentro de um freezer, tentando se esconder dos policiais.
Wender Henrike foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de Polícia de Vila Velha.

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