Acusado de matar a ex em Cachoeiro é condenado a 21 anos de prisão

Ana Carolina Ribeiro Taliuli tinha 23 anos quando foi assassinada Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O ex-agente socioeducativo Leonardo Santos de Jesus, 39, foi condenado a 21 anos de prisão nesta quinta-feira (17), por ter assassinado a tiros a ex-namorada, a arquivista Ana Carolina Ribeiro Taliuli. O crime aconteceu em 2011, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, quando a jovem tinha 23 anos. Ele não aceitava o fim do relacionamento.

O julgamento aconteceu no Tribunal do Juri, no Fórum Desembargador Horta de Araújo, em Cachoeiro de Itapemirim. O juiz, Bernardo Fajardo Lima, condenou o réu a 21 anos de prisão, em regime fechado, por homicídio qualificado. Ele negou a Leonardo Santos de Jesus o direito de recorrer em liberdade, pois a pena aplicada é superior a 15 quinze anos.

O magistrado também expediu um mandado de prisão preventiva contra o réu, que chegou a ficar preso durante o processo, mas estava respondendo em liberdade. Após a condenação ele foi encaminhado ao Complexo Penitenciário de Viana.

A defesa do ex-agente socioeducativo informou que a decisão dos jurados é soberana, por mandamento constitucional e a defesa precisa acatar. Disse também que o sistema processual possui ferramentas recursais e a defesa, se for o desejo dos familiares do réu, poderá recorrer.

O CRIME

O crime aconteceu no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 08 de agosto de 2011. Vítima e assassino trabalhavam juntos no Instituto de Atendimento Sócio Educativo do Espírito Santo (Iases), que atende a adolescentes em conflito com a lei na cidade.

De acordo com a polícia, os dois tinham terminado o namoro. Inconformado com o fim do romance, Leonardo foi à casa da vítima para conversar, durante a noite. Ao chegar ao local, encontrou Ana Carolina se preparando para sair com amigos.