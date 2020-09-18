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Após 9 anos do crime

Acusado de matar a ex em Cachoeiro é condenado a 21 anos de prisão

Leonardo Santos de Jesus  era agente socioeducativo. Ele foi condenado nesta quinta-feira (17) por matar a tiros a ex-namorada, a arquivista Ana Carolina Ribeiro Taliuli, em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 19:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 19:29
Ana Carolina Ribeiro Taliuli tinha 23 anos quando foi assassinada
Ana Carolina Ribeiro Taliuli tinha 23 anos quando foi assassinada Crédito: Reprodução/ Redes sociais
O ex-agente socioeducativo Leonardo Santos de Jesus, 39, foi condenado a 21 anos de prisão nesta quinta-feira (17), por ter assassinado a tiros a ex-namorada, a arquivista Ana Carolina Ribeiro Taliuli. O crime aconteceu em 2011, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, quando a jovem tinha 23 anos. Ele não aceitava o fim do relacionamento.
O julgamento aconteceu no Tribunal do Juri, no Fórum Desembargador Horta de Araújo, em Cachoeiro de Itapemirim. O juiz, Bernardo Fajardo Lima, condenou o réu a 21 anos de prisão, em regime fechado, por homicídio qualificado. Ele negou a Leonardo Santos de Jesus o direito de recorrer em liberdade, pois a pena aplicada é superior a 15 quinze anos.
O magistrado também expediu um mandado de prisão preventiva contra o réu, que chegou a ficar preso durante o processo, mas estava respondendo em liberdade. Após a condenação ele foi encaminhado ao Complexo Penitenciário de Viana.
A defesa do ex-agente socioeducativo informou que a decisão dos jurados é soberana, por mandamento constitucional e a defesa precisa acatar. Disse também que o sistema processual possui ferramentas recursais e a defesa, se for o desejo dos familiares do réu, poderá recorrer.

O CRIME

O crime aconteceu no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 08 de agosto de 2011. Vítima e assassino trabalhavam juntos no Instituto de Atendimento Sócio Educativo do Espírito Santo (Iases), que atende a adolescentes em conflito com a lei na cidade.
De acordo com a polícia, os dois tinham terminado o namoro. Inconformado com o fim do romance, Leonardo foi à casa da vítima para conversar, durante a noite. Ao chegar ao local, encontrou Ana Carolina se preparando para sair com amigos.
Os dois teriam discutido e Leonardo voltou até o carro para pegar uma arma. Nesse momento, Ana Carolina estava descendo as escadas da casa de uma tia, quando o ex-namorado a segurou e disparou seis tiros à queima-roupa. Cinco deles acertaram a jovem, inclusive na cabeça. Ana Carolina chegou a ser levada para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, mas não resistiu aos ferimentos.

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