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Inquérito concluído

Acusado de matar sobrinha em Cachoeiro é indiciado por três crimes

O homem vai responder por homicídio, estupro e ocultação de cadáver. Thayná Eleutério Feuchard, 20 anos, foi morta no dia 11. Ela ficou desaparecida por 3 dias e corpo foi localizado no Rio Itapemirim

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 17:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 17:21
Thayná Eleutério Feuchard, 20 anos, foi encontrada após três dias desaparecida
Thayná Eleutério Feuchard, 20 anos, foi encontrada após três dias desaparecida Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Polícia Civil concluiu o inquérito do caso de Thayná Eleutério Feuchard, de 20 anos. A jovem foi encontrada morta por asfixia, em junho deste ano, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O tio da vítima,de 27 anos, que não teve o nome divulgado pela polícia, foi preso no mês seguinte e disse que mantinha relações sexuais com a vítima, mas negou ter matado a jovem. Ele será indiciado por homicídio, estupro e ocultação de cadáver.
De acordo com o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Felipe Vivas, o caso foi concluído no início deste mês e encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo
O acusado foi preso por homicídio qualificado no dia 15 de julho, quando saía da casa da irmã, localizada no bairro São Lucas, em Cachoeiro. Para a polícia, ele afirmou que mantinha relações sexuais com a jovem, mas negou qualquer conexão com o homicídio. Os exames periciais, porém, revelaram que a jovem foi morta por asfixia e teria sido abusada sexualmente pelo tio.
O homem estava preso no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim (CDPCI). Segundo a Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (Sejus), nesta terça-feira (15) ele foi transferido para a Penitenciária Estadual de Vila Velha V, em Xuri.
Thayná Eleutério Feuchard foi morta no dia 11 de junho. O corpo dela foi encontrado no Rio Itapemirim, na localidade de Monte Líbano, interior do município. Ela ficou desaparecida por três dias. Uma pessoa passou pelo local, viu o corpo e acionou a polícia.

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