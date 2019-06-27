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Justiça

Acusado de matar ex-companheira em Cachoeiro de Itapemirim é preso

Sandra Helena Moreira foi morta a tiros, em maio deste ano, na localidade de Conduru; Rogério de Ferreira foi surpreendido pela polícia enquanto trabalhava na extração de celulose

Publicado em 27 de Junho de 2019 às 00:13

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

27 jun 2019 às 00:13
Sandra foi atingida diversas vezes no peito Crédito: Reprodução
O acusado de matar Sandra Helena Moreira, de 47 anos, em maio deste ano, na localidade de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim, foi preso pela Polícia Civil, na tarde desta quarta-feira (26). Rogério de Ferreira, de 49 anos, estava escondido em uma área rural, quando foi surpreendido pela polícia.
De acordo com a Polícia Civil, o homem foi encontrado pela equipe do Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, enquanto trabalhava na extração de celulose. Ele estava foragido desde o dia do crime. 
Na época, o corpo de Sandra foi encontrado pelo genro, por volta das 2h30 da madrugada. Ela estava caída no quintal com marcas de tiros no peito. Quando os policiais chegaram no local ela já havia morrido. 
Familiares informaram que, antes do crime, a vítima foi vista em um bar local, com amigas. Sandra trabalhava como diarista e tinha três filhos.
> Mulher grávida é estuprada na frente da filha em Aracruz

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