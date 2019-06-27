Acusado de matar ex-companheira em Cachoeiro de Itapemirim é preso

O acusado de matar Sandra Helena Moreira, de 47 anos, em maio deste ano, na localidade de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim, foi preso pela Polícia Civil, na tarde desta quarta-feira (26). Rogério de Ferreira, de 49 anos, estava escondido em uma área rural, quando foi surpreendido pela polícia.
De acordo com a Polícia Civil, o homem foi encontrado pela equipe do Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, enquanto trabalhava na extração de celulose. Ele estava foragido desde o dia do crime.
Na época, o corpo de Sandra foi encontrado pelo genro, por volta das 2h30 da madrugada. Ela estava caída no quintal com marcas de tiros no peito. Quando os policiais chegaram no local ela já havia morrido.
Familiares informaram que, antes do crime, a vítima foi vista em um bar local, com amigas. Sandra trabalhava como diarista e tinha três filhos.