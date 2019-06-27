Acusado de matar ex-companheira em Cachoeiro de Itapemirim é preso

O acusado de, em, foi preso pela, na tarde desta quarta-feira (26). Rogério de Ferreira, de 49 anos, estava escondido em uma área rural, quando foi surpreendido pela polícia.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi encontrado pela equipe dode Cachoeiro de Itapemirim, enquanto trabalhava na extração de celulose. Ele estava foragido desde o dia do crime.

Na época, o corpo de Sandra foi encontrado pelo genro, por volta das 2h30 da madrugada. Ela estava caída no quintal com marcas de tiros no peito. Quando os policiais chegaram no local ela já havia morrido.