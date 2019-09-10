Acusado de matar homem é encontrado debaixo de pia em Cachoeiro

Um homem, de 32 anos, foi preso na madrugada desta terça-feira (10), em, no Litoral Sul. Ele tinha um mandado de prisão em aberto e a polícia chegou até ele por meio de denúncia anônima.

A Polícia Militar explicou que, quando chegou ao local indicado, ele estava escondido debaixo de uma pia de cozinha. O nome do suspeito, que não foi divulgado, constava com um mandado de prisão pelo crime de homicídio, cometido no dia 31 de agosto deste ano.