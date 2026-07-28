Homem morre após ser baleado em ataque de encapuzados em Cachoeiro

Um homem de 32 anos morreu após ser baleado por quatro suspeitos encapuzados no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Jonathan Gomes dos Santos foi atingido por três tiros na noite de domingo (26), chegou a ser socorrido para a Santa Casa de Misericórdia do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã de segunda-feira (27).





Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender à ocorrência e chegou a acompanhar um Chevrolet Corsa azul em que os suspeitos fugiam. No entanto, eles conseguiram escapar.





A vítima foi levada ao hospital por meios próprios. Ainda na noite do crime, Jonathan contou aos policiais que os autores dos disparos estavam encapuzados, mas disse que não conseguiu identificá-los.





Após a confirmação da morte, o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.