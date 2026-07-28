Motoboy é assassinado com tiros na cabeça e no peito em Cariacica

O motoboy Evandro Luiz Sartori, de 41 anos, foi morto a tiros na noite de segunda-feira (27), no bairro Vila Palestina, em Cariacica. A vítima foi atingida por dois disparos, um na cabeça e outro no peito.





Evandro morava no último andar de um prédio. Uma prima da vítima contou à polícia que ouviu disparos e, ao verificar o que havia acontecido, encontrou o motoboy caído na escada.





Vizinhos relataram à reportagem da TV Gazeta que Evandro era usuário de drogas e morava no apartamento havia menos de dois anos. Segundo eles, o motoboy discutia com frequência com familiares que também residiam no prédio e com outros vizinhos.





No último sábado (25), duas ocorrências foram registradas por uma tia de Evandro. Conforme relato feito à Polícia Militar, o motoboy teria ferido alguns dedos da mulher com um objeto cortante e a insultado.





A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.





* Com informações da repórter Viviane Lopes, da TV Gazeta.