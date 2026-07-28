Evento de moda na Praça do Papa reúne especialistas em IA, sustentabilidade e negócios

Moda, inteligência artificial, empreendedorismo, sustentabilidade e novos modelos de negócio estarão juntos na segunda edição do ES Fashion. O evento acontece entre quinta-feira (30) e domingo (2), na Praça do Papa, em Vitória, com entrada gratuita. Além das passarelas, a programação reúne especialistas do mercado nacional para discutir as transformações que já estão impactando a indústria da moda.





Entre os temas desta edição estão o uso da inteligência artificial na criação de produtos e tendências, as indústrias 4.0 e 5.0, gestão de confecções, vendas, redes sociais e estratégias para transformar engajamento digital em resultados financeiros. A proposta é aproximar empresários, estudantes, profissionais da moda e empreendedores da economia criativa das principais discussões do setor.





A tecnologia ganha espaço já na sexta-feira (31), quando Carolina Cardoso Mesquita apresenta a palestra "Indústrias 4.0 e 5.0: revolucionando a moda com tecnologia, inovação, inteligência artificial e sustentabilidade". No mesmo dia, Márcio Canisqui aborda como a IA influencia o mercado na palestra "A moda que a IA está criando: o novo padrão do mercado".