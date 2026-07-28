Evento de moda na Praça do Papa reúne especialistas em IA, sustentabilidade e negócios

Moda, inteligência artificial, empreendedorismo, sustentabilidade e novos modelos de negócio estarão juntos na segunda edição do ES Fashion. O evento acontece entre quinta-feira (30) e domingo (2), na Praça do Papa, em Vitória, com entrada gratuita. Além das passarelas, a programação reúne especialistas do mercado nacional para discutir as transformações que já estão impactando a indústria da moda.
Entre os temas desta edição estão o uso da inteligência artificial na criação de produtos e tendências, as indústrias 4.0 e 5.0, gestão de confecções, vendas, redes sociais e estratégias para transformar engajamento digital em resultados financeiros. A proposta é aproximar empresários, estudantes, profissionais da moda e empreendedores da economia criativa das principais discussões do setor.
A tecnologia ganha espaço já na sexta-feira (31), quando Carolina Cardoso Mesquita apresenta a palestra "Indústrias 4.0 e 5.0: revolucionando a moda com tecnologia, inovação, inteligência artificial e sustentabilidade". No mesmo dia, Márcio Canisqui aborda como a IA influencia o mercado na palestra "A moda que a IA está criando: o novo padrão do mercado".
No sábado (1º), a discussão continua com Marcelo Coutinho, que apresenta "Na era das I.A.'s, qual é o papel do vendedor?". Eduardo Cristian, conhecido como "Embaixador das Confecções" e fundador da Costurando Sucesso, também participa da programação com uma palestra sobre os pilares de produção, gestão e planejamento dentro das confecções.
Redes sociais, empreendedorismo e novos consumidores
O impacto das redes sociais nos negócios também estará em pauta. Na sexta-feira, Melissa Silva apresenta "Entre Likes e Lucros: Operação Comercial de Alta Performance", com estratégias para transformar a presença digital em resultados comerciais.
A programação terá ainda o Fashion Talk "O Negócio por Trás do Like", com Aline Maretto, Italla Monti e Thanandra Torres, mediado por Renata Cani. No sábado, Déborah Leal participa do encontro "O custo de vencer os desafios reais de empreender", também com mediação de Renata Cani.
Passarelas reúnem moda capixaba e projetos nacionais
Os desfiles começam já na quinta-feira (30), com espaço dedicado aos novos talentos. Estudantes do CEET Vasco Coutinho e da Faesa apresentam seus trabalhos na abertura da programação de passarela.
Nos dias seguintes, estão previstos desfiles de GB Jeans, Chris Trajano, Hagaef, LOU.ISE, Veronica Santolini, AZ Fitness e Manolita, além das apresentações infantis e do Sou Model by Pietro no domingo.
Um dos destaques nacionais será o movimento Sou de Algodão, criado pela Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa). A iniciativa promove o algodão produzido no país e aproxima moda, sustentabilidade, inovação e produção nacional. O projeto já reuniu estilistas brasileiros na criação de coleções desenvolvidas com a fibra nacional e terá desfile no sábado.
Backstage terá estrutura digital e unidade móvel de beleza
As novidades também chegam aos bastidores. Em parceria com o Senac Espírito Santo, a Unidade Móvel de Beleza funcionará como camarim oficial das modelos durante os quatro dias, oferecendo estrutura para cabelo, maquiagem e preparação para os desfiles. Em horários previamente agendados, o espaço também terá ativações destinadas ao público.
Outra novidade é o chamado Backstage Sustentável. Duas telas touchscreen substituirão os tradicionais painéis impressos utilizados pela produção, reunindo cronogramas, ordem de entrada, mapas técnicos e outras informações necessárias para a realização dos desfiles.
Segundo a organização, a mudança pretende reduzir o consumo de papel e tornar mais ágil a comunicação nos bastidores. Com isso, o ES Fashion amplia o foco para além da apresentação de tendências nas passarelas e coloca inovação, qualificação profissional, sustentabilidade e geração de negócios entre os pilares da edição de 2026.
Programação completa
ES Fashion 2026
Quando: 30 e 31 de julho e 1º e 2 de agosto
Onde: Praça do Papa, Vitória
Entrada: gratuita
Quinta-feira (30)
17h – Abertura ao público e funcionamento das lojas
18h30 – Solenidade de abertura
19h30 – Desfile Novos Talentos – CEET Vasco Coutinho
20h30 – Desfile Novos Talentos – Faesa
22h – Encerramento
Sexta-feira (31)
13h – Abertura ao público
13h30 – Palestra com Carolina Mesquita
15h – Desfile GB Jeans
15h30 – Fashion Talk "O Negócio por Trás do Like"
17h – Desfile Chris Trajano
17h30 – Palestra com Márcio Canisqui
19h – Desfile Hagaef
19h30 – Palestra com Melissa Silva
21h – Desfile LOU.ISE
22h – Encerramento
Sábado (1º)
13h – Abertura ao público
15h – Desfile Veronica Santolini
15h30 – Palestra com Marcelo Coutinho
17h – Desfile AZ Fitness
17h30 – Palestra com Eduardo Cristian
19h – Desfile Sou de Algodão
19h30 – Fashion Talk com Déborah Leal e Renata Cani
21h – Desfile Manolita
22h – Encerramento
Domingo (2)
11h – Abertura ao público
14h – Desfile Infantil by Pietro
15h – Desfile Infantil by Pietro
16h – Desfile Sou Model by Pietro
17h – Desfile Infantil Miss Mirim Espírito Santo
18h – Encerramento