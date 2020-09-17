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Morte no trânsito

Morte em Piúma: família de jovem atingida por carro pede justiça

Natália Ramalhete dos Santos, de 24 anos, pilotava uma moto quando foi atingida por um carro em Piúma, no domingo (13). Segundo a Polícia Civil, até o momento, ninguém foi preso

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 16:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 16:07
Natália Ramalhete dos Santos, de 24 anos, morreu após o acidente Crédito: Reprodução/ Redes sociais
A família de Natália Ramalhete dos Santos, de 24 anos, espera que o acidente de trânsito que causou a morte da jovem, não fique impune. Na noite do último domingo (13), Natália pilotava uma moto na Rua Isaías Sherrer, em Piúma, Litoral Sul do Espírito Santo, quando um carro saiu de uma rua lateral, entrou na pista e se chocou com a moto. O motorista abandonou o veículo e não prestou socorro a jovem.
A servidora pública Luciana Fátima Ramalhete Santos é mãe da jovem. Ela conta que a família mora em Jabaquara, interior de Anchieta. Naquele dia, Natália iria se encontrar com as amigas em Piúma, mas os planos da jovem foram interrompidos. Ela passou o dia na casa da irmã, em Anchieta, foi à praia. À tarde, me ligou e disse que de noite iria encontrar e lanchar com as amigas. Estava chegando em Piúma quando aconteceu o acidente. Disse que dormiria na casa da amiga, contou a mãe.
A batida foi registrada por câmeras de segurança de um comércio local, por volta das 21h. Nas imagens é possível ver que, com o forte impacto, Natália foi arremessada longe da moto, uma Honda Bros. Quando a polícia chegou ao local, o carro, um Chevrolet Onix, estava abandonado e segundo populares, o motorista havia fugido. Ele não prestou socorro.
Enquanto eu for viva e tiver força, vou lutar por justiça. Isso não vai ficar impune, para que não façam mais o que fizeram com minha filha. Natália era trabalhadora, vendia açaí no verão para pagar a faculdade. Se formou em direito em agosto do ano passado. Ia marcar a prova da OAB e começar a atuar. Tinha planos de trabalhar em um escritório de advogados em Anchieta. Enquanto isso, fazia bicos aqui e ali. Infelizmente, não deu tempo para fazer o que realmente queria, conta com orgulho, Luciana Fátima.
O veículo envolvido na batida foi levado para o pátio da delegacia de Piúma. A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso segue sob investigação, que está coletando depoimentos e outros elementos. Disse que outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
A Polícia Civil destaca ainda que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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