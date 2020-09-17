Morte em Piúma: família de jovem atingida por carro pede justiça

A batida foi registrada por câmeras de segurança de um comércio local, por volta das 21h. Nas imagens é possível ver que, com o forte impacto, Natália foi arremessada longe da moto, uma Honda Bros. Quando a polícia chegou ao local, o carro, um Chevrolet Onix, estava abandonado e segundo populares, o motorista havia fugido. Ele não prestou socorro.

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Enquanto eu for viva e tiver força, vou lutar por justiça. Isso não vai ficar impune, para que não façam mais o que fizeram com minha filha. Natália era trabalhadora, vendia açaí no verão para pagar a faculdade. Se formou em direito em agosto do ano passado. Ia marcar a prova da OAB e começar a atuar. Tinha planos de trabalhar em um escritório de advogados em Anchieta. Enquanto isso, fazia bicos aqui e ali. Infelizmente, não deu tempo para fazer o que realmente queria, conta com orgulho, Luciana Fátima.