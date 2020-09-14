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Motociclista morre após ser atingida por um carro em Piúma

Natália Ramalhete dos Santos, 24 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista, segundo testemunhas, abandonou o carro e não prestou socorro

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 18:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 18:28
Natália Ramalhete dos Santos, de 24 anos, morreu após o acidente Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Uma jovem, de 24 anos, morreu após ser atingida por um carro em Piúma, Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, Natália Ramalhete dos Santos pilotava uma moto na Rua Isaías Sherrer, a principal do balneário, quando o veículo saiu de uma rua lateral e entrou na pista. O motorista, segundo testemunhas, abandonou o carro e não prestou socorro.
A batida foi registrada por câmeras de segurança do comércio local, por volta das 21h. Nas imagens é possível ver que com o impacto Natália é arremessada para longe da moto, uma Honda Bros. Veja o vídeo.
De acordo com a polícia, quando a equipe chegou ao local o carro, um Chevrolet Onix, estava abandonado e o motorista havia fugido, segundo testemunhas. O veículo foi levado para a delegacia de Piúma.
Natália Ramalhete dos Santos foi socorrida por uma equipe do Samu para o hospital Nossa Senhora da Conceição, em Piúma, e depois, levada para um hospital de Vitória. A jovem, porém, não resistiu aos ferimentos.
A reportagem fez contato com a Polícia Civil, mas até o fechamento da matéria não obteve retorno. Assim que a demanda foi respondida, o conteúdo será atualizado.

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