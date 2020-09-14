Motociclista morre após ser atingida por um carro em Piúma

Natália Ramalhete dos Santos, de 24 anos, morreu após o acidente Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Uma jovem, de 24 anos, morreu após ser atingida por um carro em Piúma , Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar , Natália Ramalhete dos Santos pilotava uma moto na Rua Isaías Sherrer, a principal do balneário, quando o veículo saiu de uma rua lateral e entrou na pista. O motorista, segundo testemunhas, abandonou o carro e não prestou socorro.

A batida foi registrada por câmeras de segurança do comércio local, por volta das 21h. Nas imagens é possível ver que com o impacto Natália é arremessada para longe da moto, uma Honda Bros. Veja o vídeo.

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De acordo com a polícia, quando a equipe chegou ao local o carro, um Chevrolet Onix, estava abandonado e o motorista havia fugido, segundo testemunhas. O veículo foi levado para a delegacia de Piúma.

Natália Ramalhete dos Santos foi socorrida por uma equipe do Samu para o hospital Nossa Senhora da Conceição, em Piúma, e depois, levada para um hospital de Vitória. A jovem, porém, não resistiu aos ferimentos.