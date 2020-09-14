Casal fica ferido em acidente na BR 101 em São Mateus

Os feridos foram socorridos e encaminhados para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão registrada na noite deste domingo (13), na BR 101, em São Mateus , na Região Norte do Espírito Santo . O casal estava em uma motocicleta quando foi atingido por um caminhão no quilômetro 64 da rodovia.

Segundo informações da Eco101, concessionária que administra a rodovia, o acidente aconteceu por volta das 22h30. Ambulâncias, guincho e viaturas de inspeções foram encaminhadas para realizar o resgate das vítimas.

De acordo com a concessionária, as duas pessoas que estavam na motocicleta sofreram ferimentos, foram socorridas e levadas para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.