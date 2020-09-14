Casal fica ferido em acidente na BR 101 em São Mateus

Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão registrada na noite deste domingo (13), na BR 101, em São Mateus, na Região Norte do Espírito Santo. O casal estava em uma motocicleta quando foi atingido por um caminhão no quilômetro 64 da rodovia.
Segundo informações da Eco101, concessionária que administra a rodovia, o acidente aconteceu por volta das 22h30. Ambulâncias, guincho e viaturas de inspeções foram encaminhadas para realizar o resgate das vítimas.
De acordo com a concessionária, as duas pessoas que estavam na motocicleta sofreram ferimentos, foram socorridas e levadas para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.
A faixa no sentido norte da rodovia precisou ser interditada e o trânsito fluiu lentamente durante o atendimento da ocorrência. A pista foi completamente liberada por volta de 23h27 deste domingo (13).