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Casal fica ferido em acidente na BR 101 em São Mateus

O acidente aconteceu na noite deste domingo (13), no quilômetro 64 da rodovia. Os feridos foram socorridos e encaminhados para o hospital

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 09:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 09:48
Hospital Roberto Arnizaut Silvares é referência no Norte do Espírito Santo
Os feridos foram socorridos e encaminhados para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão registrada na noite deste domingo (13), na BR 101, em São Mateus, na Região Norte do Espírito Santo. O casal estava em uma motocicleta quando foi atingido por um caminhão no quilômetro 64 da rodovia.
Segundo informações da Eco101, concessionária que administra a rodovia, o acidente aconteceu por volta das 22h30. Ambulâncias, guincho e viaturas de inspeções foram encaminhadas para realizar o resgate das vítimas.

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De acordo com a concessionária, as duas pessoas que estavam na motocicleta sofreram ferimentos, foram socorridas e levadas para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.
A faixa no sentido norte da rodovia precisou ser interditada e o trânsito fluiu lentamente durante o atendimento da ocorrência. A pista foi completamente liberada por volta de 23h27 deste domingo (13).

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