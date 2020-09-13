Acidente entre 5 veículos deixa 6 feridos na Avenida Dante Michelini

Acidente entre cinco veículos deixa seis feridos na Avenida Dante Michelini Crédito: Felipe Heringer

Um engavetamento entre cinco veículos deixou seis pessoas feridas na Avenida Dante Michelini, em Camburi, Vitória , na noite deste domingo (13). O acidente envolveu quatro carros e uma moto que seguiam pela orla no sentido Jardim Camburi.

Um motoboy, que também foi atingido, contou à reportagem da TV Gazeta que estava parado no sinal quando um motorista perdeu o controle do veículo e bateu em um dos carros. O impacto acabou provocando as outras batidas.

A Guarda Municipal foi acionada, interditou duas faixas no sentido Vitória-Serra e organizou o fluxo da via, enquanto o Corpo de Bombeiros e o Samu realizavam o atendimento aos ocupantes dos veículos.

De acordo com os Bombeiros, do total de seis feridos, uma criança foi socorrida e levada ao Hospital Infantil da Capital pela ambulância do Resgate e três pessoas foram encaminhadas a unidades de saúde da região. Duas vítimas recusaram o atendimento médico.