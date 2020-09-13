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Orla de Camburi

Acidente entre 5 veículos deixa 6 feridos na Avenida Dante Michelini

A batida aconteceu no início da noite deste domingo (13). Duas faixas no sentido Vitória-Serra foram interditadas para o socorro às vítimas

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 19:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2020 às 19:57
Acidente entre cinco veículos deixa seis feridos na Avenida Dante Michelini
Acidente entre cinco veículos deixa seis feridos na Avenida Dante Michelini Crédito: Felipe Heringer
Um engavetamento entre cinco veículos deixou seis pessoas feridas na Avenida Dante Michelini, em Camburi, Vitória, na noite deste domingo (13). O acidente envolveu quatro carros e uma moto que seguiam pela orla no sentido Jardim Camburi.
Um motoboy, que também foi atingido, contou à reportagem da TV Gazeta que estava parado no sinal quando um motorista perdeu o controle do veículo e bateu em um dos carros. O impacto acabou provocando as outras batidas.
A Guarda Municipal foi acionada, interditou duas faixas no sentido Vitória-Serra e organizou o fluxo da via, enquanto o Corpo de Bombeiros e o Samu realizavam o atendimento aos ocupantes dos veículos. 

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De acordo com os Bombeiros, do total de seis feridos, uma criança foi socorrida e levada ao Hospital Infantil da Capital pela ambulância do Resgate e três pessoas foram encaminhadas a unidades de saúde da região. Duas vítimas recusaram o atendimento médico.
Já a Prefeitura de Vitória, por meio de nota, informou que três pessoas ficaram feridas, sendo uma mulher com escoriações na perna e duas crianças, de 12 e 8 anos.

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