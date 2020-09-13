Motorista de acidente com entregador de lanches é liberado pela polícia

Acidente aconteceu na Avenida Fernando Ferrari. Polícia Civil vai investigar o caso Crédito: Reprodução/Internauta

O motorista que colidiu na traseira de uma motocicleta que estava parada em um semáforo, na avenida Fernando Ferrari , em Goiabeiras, Vitória, na noite do último sábado (12), foi ouvido pela polícia e liberado. Com o impacto da batida, o entregador de aplicativo Renato Vieira da Costa, de 31 anos, que estava na moto, foi arremessado para o outro lado da pista, onde bateu em um muro, a cerca de 10 metros de onde aconteceu a colisão. Ele morreu no local do acidente.

De acordo com o boletim da Polícia Militar, o motorista do carro admitiu que ultrapassou o sinal vermelho. Aos policiais que atenderam a ocorrência, ele disse que não conseguiu frear a tempo. A Polícia Civil, por meio de nota, informou que ele foi ouvido na delegacia e liberado, "conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e prestou socorro à vítima".

O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.

O motorista permaneceu no local e fez o teste do bafômetro que deu negativo para ingestão de álcool. O carro estava com a documentação irregular, mas não foi recolhido, já que não havia guinchos credenciados disponíveis.

O irmão da vítima, Warley Vieira da Costa, lamentou a morte de Renato e disse que testemunhas que estavam no local indicaram que o veículo envolvido no acidente estava em alta velocidade.

"Existem câmeras de monitoramento em cima do acidente. É só puxar a imagem. Queremos a imagem, queremos as provas. Não quero que meu irmão seja só mais um número", disse Warley.

A Polícia Militar informou, por nota, que não havia testemunhas do acidente no local. As investigações sobre as circunstâncias e a dinâmica do acidente estão a cargo da Polícia Civil.