Motorista de acidente com entregador de lanches é liberado pela polícia

O motorista que colidiu na traseira de uma motocicleta que estava parada em um semáforo, na avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras, Vitória, na noite do último sábado (12), foi ouvido pela polícia e liberado. Com o impacto da batida, o entregador de aplicativo Renato Vieira da Costa, de 31 anos, que estava na moto, foi arremessado para o outro lado da pista, onde bateu em um muro, a cerca de 10 metros de onde aconteceu a colisão. Ele morreu no local do acidente.
De acordo com o boletim da Polícia Militar, o motorista do carro admitiu que ultrapassou o sinal vermelho. Aos policiais que atenderam a ocorrência, ele disse que não conseguiu frear a tempo. A Polícia Civil, por meio de nota, informou que ele foi ouvido na delegacia e liberado, "conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e prestou socorro à vítima".
O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.
O motorista permaneceu no local e fez o teste do bafômetro que deu negativo para ingestão de álcool. O carro estava com a documentação irregular, mas não foi recolhido, já que não havia guinchos credenciados disponíveis.
O irmão da vítima, Warley Vieira da Costa, lamentou a morte de Renato e disse que testemunhas que estavam no local indicaram que o veículo envolvido no acidente estava em alta velocidade.
"Existem câmeras de monitoramento em cima do acidente. É só puxar a imagem. Queremos a imagem, queremos as provas. Não quero que meu irmão seja só mais um número", disse Warley.
A Polícia Militar informou, por nota, que não havia testemunhas do acidente no local. As investigações sobre as circunstâncias e a dinâmica do acidente estão a cargo da Polícia Civil.
Com informações de Rafael Silva.