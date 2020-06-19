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Leonel Ximenes

Mortes no trânsito crescem 27% no ES. E a culpa não é do baixo isolamento

De abril a maio, o número de óbitos foi de  48 para 61; em relação ao mesmo período do ano passado, houve queda de 16,43%

Públicado em 

19 jun 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Aracruz - 31/05/2020 - Acidente deixa dois mortos na BR 101
 Acidente com dois mortos na BR 101, no Norte do Estado, no final de maio Crédito: Divulgação
O número de mortes em acidentes de trânsito no Espírito Santo cresceu 27% de abril para maio, passando de 48 para 61 óbitos. Contudo, a marca do mês passado é 16,43% menor que a do mesmo período do ano passado, quando 73 perderam suas vidas.
No acumulado geral do ano, o Estado apresenta uma retração de 21,4% das mortes, havendo 268, de janeiro a maio de 2020, contra 341 da mesma faixa de 2019.

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Em um primeiro momento, sem qualquer tipo de análise, poderia se atribuir a culpa do aumento do número de acidente a um possível afrouxamento do isolamento social, mas não foi isso que aconteceu.
O isolamento em abril, do dia 13 (primeiro dia com a medição) ao dia 30, a média do índice de pessoas em casa foi de 47,87%. Já em maio, compreendendo os 31 dias, a média ficou em 49,06%.

SERRA LIDERA EM ACIDENTES E ASSASSINATOS

Em 2020, a Serra tem a triste liderança em mortes violentas, tanto no trânsito quanto por assassinatos. E outra coincidência a se lamentar: ambos os indicadores na curva ascendente.
Nos óbitos por acidente, houve crescimento de 26% (34 contra 27). Já nos assassinatos, o saldo é um acréscimo de 39% (95 contra 68).
A Serra, no mês de maio, foi o município da Grande Vitória com o pior índice de isolamento social: 45,5%.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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