Mortes no trânsito crescem 27% no ES. E a culpa não é do baixo isolamento

O número de mortes em acidentes de trânsito no Espírito Santo
cresceu 27% de abril para maio, passando de 48 para 61 óbitos. Contudo, a marca do mês passado é 16,43% menor que a do mesmo período do ano passado, quando 73 perderam suas vidas.
No acumulado geral do ano, o Estado apresenta uma retração de 21,4% das mortes, havendo 268, de janeiro a maio de 2020, contra 341 da mesma faixa de 2019.
Em um primeiro momento, sem qualquer tipo de análise, poderia se atribuir a culpa do aumento do número de acidente a um possível afrouxamento do isolamento social
, mas não foi isso que aconteceu.
O isolamento em abril, do dia 13 (primeiro dia com a medição) ao dia 30, a média do índice de pessoas em casa foi de 47,87%. Já em maio, compreendendo os 31 dias, a média ficou em 49,06%.
Em 2020, a Serra
tem a triste liderança em mortes violentas, tanto no trânsito quanto por assassinatos. E outra coincidência a se lamentar: ambos os indicadores na curva ascendente.
Nos óbitos por acidente, houve crescimento de 26% (34 contra 27). Já nos assassinatos, o saldo é um acréscimo de 39% (95 contra 68).
A Serra, no mês de maio, foi o município da Grande Vitória
com o pior índice de isolamento social: 45,5%.