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Leonel Ximenes

Mortes no trânsito no ES caem 20% no primeiro trimestre

Nos três primeiros meses de 2020 foram registradas 154 ocorrências, enquanto o mesmo período do ano passado teve 194

Públicado em 

22 abr 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Acidente deixa trânsito lento na Avenida Fernando Ferrari
Acidente deixa trânsito lento na Avenida Fernando Ferrari Crédito: José Carlos Schaeffer
Enquanto o número de homicídios aumentou 17,73% no primeiro trimestre deste ano em relação a 2019, a quantidade de mortes provocada por acidentes de trânsito reduziu em 20,6%, de acordo com o Observatório da Segurança Pública do Espírito Santo. Nos três primeiros meses de 2020 foram contabilizados 154 ocorrências, enquanto o mesmo período do ano passado teve 194.
Ainda com as políticas restritivas adotadas para isolamento social, março teve mais vítimas mortos no trânsito do que em janeiro. Foram 52 contra 41 do primeiro mês do ano. Já, em fevereiro, aconteceram 61. A taxa de mortes é de 14,9 para cada 100 mil habitantes.
Os óbitos acontecem, em sua maioria, nas vias estaduais/municipais (79%) e em menor número nas áreas sob jurisdição da Polícia Rodoviária Federal (21%).

MUITOS ACIDENTES COM MOTOS

Os motociclistas são os mais expostos a mortes nos trânsitos. Eles representaram 43,5% das ocorrências, sendo um total de 67 vítimas – quando comparado com 2019, o número é menor, haja vista que 96 condutores já haviam morrido no mesmo período.
Em seguida, as colisões entre veículos provocaram 38,3% dos óbitos (59), enquanto os atropelamentos representaram 18,2% (28). Majoritariamente, os homens são as principais vítimas (86%), já as mulheres, 14%.

DIA E HORA DAS MORTES NO TRÂNSITO

As mortes estão concentradas aos fins de semana. Foram 37 no domingo e outras 36 no sábado. Completam o ranking: sexta-feira (22); segunda-feira (20); quarta-feira e terça-feira (ambos com 14); e quinta-feira (11).
A faixa de horário que concentra mais acidentes fatais é a das 18h às 23h59, com 57, seguida por 12h às 17h59 e 6h às 11h59 (ambas com 39), e da 0h às 5h59 (com 19).

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A Serra é o município campeão de mortes no trânsito no Estado, com 24 ocorrências. A seguir vêm Cachoeiro (11 ), Vitória (10), Vila Velha (9) e Cariacica (7). Pancas (6), Linhares e São Gabriel da Palha (5) e Catelo e Aracruz (4) completam o ranking.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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