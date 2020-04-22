Mortes no trânsito no ES caem 20% no primeiro trimestre

Os óbitos acontecem, em sua maioria, nas vias estaduais/municipais (79%) e em menor número nas áreas sob jurisdição da Polícia Rodoviária Federal (21%).
Em seguida, as colisões entre veículos provocaram 38,3% dos óbitos (59), enquanto os atropelamentos representaram 18,2% (28). Majoritariamente, os homens são as principais vítimas (86%), já as mulheres, 14%.
As mortes estão concentradas aos fins de semana. Foram 37 no domingo e outras 36 no sábado. Completam o ranking: sexta-feira (22); segunda-feira (20); quarta-feira e terça-feira (ambos com 14); e quinta-feira (11).
A faixa de horário que concentra mais acidentes fatais é a das 18h às 23h59, com 57, seguida por 12h às 17h59 e 6h às 11h59 (ambas com 39), e da 0h às 5h59 (com 19).
A Serra é o município campeão de mortes no trânsito no Estado, com 24 ocorrências. A seguir vêm Cachoeiro (11 ), Vitória (10), Vila Velha (9) e Cariacica (7). Pancas (6), Linhares e São Gabriel da Palha (5) e Catelo e Aracruz (4) completam o ranking.