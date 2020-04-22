Mortes no trânsito no ES caem 20% no primeiro trimestre

Acidente deixa trânsito lento na Avenida Fernando Ferrari Crédito: José Carlos Schaeffer

Ainda com as políticas restritivas adotadas para isolamento social , março teve mais vítimas mortos no trânsito do que em janeiro. Foram 52 contra 41 do primeiro mês do ano. Já, em fevereiro, aconteceram 61. A taxa de mortes é de 14,9 para cada 100 mil habitantes.

Os óbitos acontecem, em sua maioria, nas vias estaduais/municipais (79%) e em menor número nas áreas sob jurisdição da Polícia Rodoviária Federal (21%).

MUITOS ACIDENTES COM MOTOS

Os motociclistas são os mais expostos a mortes nos trânsitos . Eles representaram 43,5% das ocorrências, sendo um total de 67 vítimas – quando comparado com 2019, o número é menor, haja vista que 96 condutores já haviam morrido no mesmo período.

Em seguida, as colisões entre veículos provocaram 38,3% dos óbitos (59), enquanto os atropelamentos representaram 18,2% (28). Majoritariamente, os homens são as principais vítimas (86%), já as mulheres, 14%.

DIA E HORA DAS MORTES NO TRÂNSITO

As mortes estão concentradas aos fins de semana. Foram 37 no domingo e outras 36 no sábado. Completam o ranking: sexta-feira (22); segunda-feira (20); quarta-feira e terça-feira (ambos com 14); e quinta-feira (11).

A faixa de horário que concentra mais acidentes fatais é a das 18h às 23h59, com 57, seguida por 12h às 17h59 e 6h às 11h59 (ambas com 39), e da 0h às 5h59 (com 19).