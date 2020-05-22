Isolamento ajuda a diminuir mortes no trânsito no ES pelo 2° mês consecutivo

A faixa das 18h às 23h59 concentra a maior parte dos acidentes fatais, com 68 casos, seguido pelo período das 12h às 17h59 (56), das 6h às 11h59 (54), e da 0h às 5h59 (24). Já o público que mais perde a vida no trânsito está nas faixas etárias de 15 a 24 e de 35 a 44 anos. Cada uma dessas faixas representou 20% dos casos, ou seja, um total de 40% das ocorrências.