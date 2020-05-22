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Leonel Ximenes

Isolamento ajuda a diminuir mortes no trânsito no ES pelo 2° mês consecutivo

Abril teve 44 acidentes fatais nas vias públicas do Estado, a segunda melhor marca do ano

Públicado em 

22 mai 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Acidente com morte na BR 262, em Domingos Martins
Acidente com morte na BR 262, em Domingos Martins Crédito: Rádio FMZ
As medidas de isolamento social contribuíram para o segundo mês consecutivo de queda de mortes no trânsito no Espírito Santo. Se em fevereiro ocorreram 62 óbitos nas vias públicas, em março foram 54 e, em abril, outros 44. Essa marca é a segunda melhor do ano - só não é menor do que janeiro, mês que teve o registro de 42 vidas perdidas.
Ao todo, neste ano, 83 vítimas foram motociclistas, representando 41,1% das mortes – número menor em relação ao mesmo período de 2019, quando 96 já tinham morrido. As colisões provocaram 84 fatalidades (41,6% dos casos) e, os atropelamentos, 35 (17,3% das ocorrências).
A faixa das 18h às 23h59 concentra a maior parte dos acidentes fatais, com 68 casos, seguido pelo período das 12h às 17h59 (56), das 6h às 11h59 (54), e da 0h às 5h59 (24). Já o público que mais perde a vida no trânsito está nas faixas etárias de 15 a 24 e de 35 a 44 anos. Cada uma dessas faixas representou 20% dos casos, ou seja, um total de 40% das ocorrências.

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O domingo é o dia com mais mortes, com 51 casos, seguido pelo sábado, com 41 incidentes. A maioria dos acidentes acontece em vias estaduais/municipais (78%).
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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