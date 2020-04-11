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Pandemia no ES

Trânsito aumenta na Grande Vitória em meio a avanço do coronavírus

Nas duas últimas semanas houve um aumento de 10% no congestionamento. Casos confirmados de coronavírus subiram 84% no mesmo período nos municípios da Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2020 às 08:16

Publicado em 11 de Abril de 2020 às 08:16

Ruas de acesso à Terceira Ponte estão vazias. Os registros foram feitos por volta das 17h, quando o trânsito em dias normais é congestionado
Houve um aumento de 10% no movimento do trânsito na Grande Vitória nas últimas duas semanas Crédito: Fernando Madeira
A falta de consenso do governo federal a respeito das medidas de isolamento social parece estar levando os capixabas a se arriscarem mais e sair de casa. Dados do aplicativo Waze, divulgados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), mostram que houve um aumento de 10% no trânsito da Grande Vitórias nas duas últimas semanas. Neste mesmo período, houve um aumento de 84% dos casos do novo coronavírus na região.
O número de engarrafamentos na Grande Vitória vem caindo de forma expressiva desde que o governador Renato Casagrande (PSB) decretou, no dia 16 de março, estado de emergência na saúde pública. A queda chegou a 89% no dia 26 de março, comparado a primeira semana do mês, quando surgiam os primeiros casos de coronavírus no Estado. 
Apesar do movimento no trânsito continuar inferior ao registrado antes da pandemia, os dados do Waze mostram que desde o dia 26 de março há um crescimento constante no número de engarrafamento nos municípios da Grande Vitória, principalmente durante os fins de semana. 
A queda, que chegou a 89%, agora é de 79% em relação ao início de março. Ou seja, houve um aumento de 10% no trânsito da Grande Vitória nas duas últimas semanas (de 26 de março a 9 de abril).
Só na primeira semana (até o dia 2 de abril), o crescimento foi de 2%. Neste período, o pico de congestionamento foi registrado no domingo (29), quando o aumento foi de 14% em relação ao dia 26 de março. 
Na última semana, a porcentagem de engarrafamentos cresceu ainda mais. O aumento foi de 8% no dia 9 de abril em relação ao mesmo dia da semana anterior. 

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AUMENTO DE CASOS

Assim como ocorreu um aumento no trânsito da Grande Vitória, houve também crescimento nas confirmações de casos do novo coronavírus nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Nas últimas duas semanas, esse crescimento foi de 84%.
No dia 26 de março, a Grande Vitória registrava 41 casos da Covid-19. Esse número saltou para 254 na última quinta-feira (9). O aumento foi de 213 casos em duas semanas. 

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