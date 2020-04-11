Trânsito aumenta na Grande Vitória em meio a avanço do coronavírus

Houve um aumento de 10% no movimento do trânsito na Grande Vitória nas últimas duas semanas Crédito: Fernando Madeira

A falta de consenso do governo federal a respeito das medidas de isolamento social parece estar levando os capixabas a se arriscarem mais e sair de casa. Dados do aplicativo Waze, divulgados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), mostram que houve um aumento de 10% no trânsito da Grande Vitórias nas duas últimas semanas. Neste mesmo período, houve um aumento de 84% dos casos do novo coronavírus na região.

Apesar do movimento no trânsito continuar inferior ao registrado antes da pandemia, os dados do Waze mostram que desde o dia 26 de março há um crescimento constante no número de engarrafamento nos municípios da Grande Vitória, principalmente durante os fins de semana.

A queda, que chegou a 89%, agora é de 79% em relação ao início de março. Ou seja, houve um aumento de 10% no trânsito da Grande Vitória nas duas últimas semanas (de 26 de março a 9 de abril).

Só na primeira semana (até o dia 2 de abril), o crescimento foi de 2%. Neste período, o pico de congestionamento foi registrado no domingo (29), quando o aumento foi de 14% em relação ao dia 26 de março.

Na última semana, a porcentagem de engarrafamentos cresceu ainda mais. O aumento foi de 8% no dia 9 de abril em relação ao mesmo dia da semana anterior.

AUMENTO DE CASOS

Assim como ocorreu um aumento no trânsito da Grande Vitória, houve também crescimento nas confirmações de casos do novo coronavírus nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Nas últimas duas semanas, esse crescimento foi de 84%.