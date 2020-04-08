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Engarrafamentos na Grande Vitória caíram 85% após coronavírus

Registros do app Waze mostram comportamento do trânsito após início de medidas de isolamento social, por conta da pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 11:57

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 11:57

Vitória - Efeito coronavírus - Ruas de acesso à Terceira Ponte estão vazias. Os registros foram feitos por volta das 17h, quando o trânsito em dias normais é congestionado
Efeito coronavírus: ruas de acesso à Terceira Ponte estão ficando vazias. Os registros foram feitos por volta das 17h, quando o trânsito em dias normais é congestionado Crédito: Fernando Madeira
Quem ainda precisa ir para o trabalho de carro ou de ônibus já percebeu que os engarrafamentos tão comuns nos horários de pico na Grande Vitória praticamente desapareceram desde que teve início no Brasil a pandemia de coronavírus.
Não é uma impressão. Segundo dados do Waze (aplicativo de navegação por satélite), disponibilizados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a quantidade de engarrafamentos caiu 85% em Vitória e nas cidades do entorno desde o começo da implementação de medidas de isolamento social contra o vírus, no início de março.
O gráfico abaixo mostra a redução percentual da quantidade de retenções no trânsito na Grande Vitória, comparado à primeira semana de março (dias 1 a 7).

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As duas linhas pontilhadas na imagem marcam pontos significativos no que diz respeito às medidas restritivas aplicadas em resposta à pandemia. A primeira delas, em 16 de março, se refere à data em que o governador Renato Casagrande decretou estado de emergência em saúde pública no Estado.
No dia seguinte (17), já foram fechados cinemas e espaços culturais, determinadas restrições para aglomerações e dada autorização para que servidores atuem em teletrabalho (home office). O comércio foi fechado no dia 20 de março.
A partir dessa data, é possível perceber uma forte queda na quantidade de retenções no trânsito, que chegou a ser 98% menor que na semana de referência.
Vitória - Efeito coronavírus - Ruas de acesso à Terceira Ponte estão vazias. Os registros foram feitos por volta das 17h, quando o trânsito em dias normais é congestionado
 Rua próximo à Praça do Cauê, em Vitória. Os registros foram feitos por volta das 17h, quando o trânsito em dias normais é congestionado Crédito: Fernando Madeira

NOVO AUMENTO APÓS PRONUNCIAMENTO DO PRESIDENTE

A segunda linha mostrada no gráfico, no dia 25 de março, representa a data do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro em que ele criticou o fechamento de escolas e afirmou que o coronavírus era uma gripezinha. Na mesma ocasião, o presidente falou do seu histórico de atleta e declarou que era favorável ao isolamento exclusivo dos idosos e à volta à rotina das demais pessoas, para evitar um colapso econômico.

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Nos três dias que sucederam esse pronunciamento, é possível perceber um aumento no registro de engarrafamentos, que coincide também com algumas carreatas pedindo a reabertura do comércio que ocorreram na Grande Vitória e no interior. Essa tendência se inverteu novamente nas datas seguintes.
O movimento observado no Espírito Santo é parecido com o que ocorreu em todo o país, segundo a mesma base de dados, inclusive no aumento da circulação após o pronunciamento do presidente. Considerando os dados mais recentes, do dia 31 de março, o Brasil teve uma redução de 69% nos congestionamentos.

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