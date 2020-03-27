Lojistas fazem carreata por reabertura do comércio em Vila Velha e Guarapari

Carreata de comerciantes passou por avenidas importantes de Vila Velha Crédito: Reprodução

Em Vila Velha o protesto percorreu várias ruas da Praia da Costa. Já em Guarapari o protesto passou por Muquiçaba e pela Praia do Morro com destino ao Centro. A medida teve início no último dia 21 e obrigou o fechamento de lojas, com exceção dos estabelecimentos que comercializam produtos de primeira necessidade, como supermercados, farmácias e padarias. Os restaurantes e lanchonetes, porém, podem ficar abertos até as 16h e, após esse horário, devem fornecer o serviço por delivery.

Estamos determinando o fechamento do comércio durante 15 dias, a partir de amanhã. Exceto: farmácias, supermercados, padarias, alimentação e cuidados animais, postos de combustível, conveniência e feiras livres. Restaurantes e lanchonetes funcionarão até as 16 horas. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) March 20, 2020

A Guarda Municipal de Vila Velha informou que acompanhou o protesto, que teve início às 16h e partiu da altura do posto Moby Dick, na Praia da Costa, passando por vias importantes como a Avenida Hugo Musso e a Avenida Luciano das Neves. A Guarda informou também que cerca de 60 veículos estiveram presentes na carreata.

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS RESPEITA DECRETO

O superintendente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Guarapari Aguinaldo Ferreira Junior, informou a entidade não esteve presente na manifestação e que entende e respeita o decreto estadual. Mas, de acordo com ele, a CDL procura um acordo com o Governo Estadual para que haja uma flexibilização da suspensão da abertura do comércio na cidade.

"Temos a expectativa de que o comércio seja reaberto gradativamente, temos alguns comerciantes com fluxo de caixa baixo. Como temos que seguir o decreto, respeitamos a decisão. Torcemos por uma reabertura gradativa, mas devem haver restrições sanitárias, como número reduzido de pessoas no comércio, orientações, mas aos poucos", disse Aguinaldo.