Lojistas fazem carreata por reabertura do comércio em Vila Velha e Guarapari

Comerciantes foram às ruas na tarde desta sexta-feira (27) em Vila Velha e em Guarapari para protestar contra o decreto do governo do Estado, que determina o fechamento do comércio no Espírito Santo por 15 dias. A manifestação foi realizada em forma de carreata, para evitar as aglomerações. O governador Renato Casagrande reafirmou que o isolamento social é estratégico para frear a covid-19.
Em Vila Velha o protesto percorreu várias ruas da Praia da Costa. Já em Guarapari o protesto passou por Muquiçaba e pela Praia do Morro com destino ao Centro. A medida teve início no último dia 21 e obrigou o fechamento de lojas, com exceção dos estabelecimentos que comercializam produtos de primeira necessidade, como supermercados, farmácias e padarias. Os restaurantes e lanchonetes, porém, podem ficar abertos até as 16h e, após esse horário, devem fornecer o serviço por delivery.
A Guarda Municipal de Vila Velha informou que acompanhou o protesto, que teve início às 16h e partiu da altura do posto Moby Dick, na Praia da Costa, passando por vias importantes como a Avenida Hugo Musso e a Avenida Luciano das Neves. A Guarda informou também que cerca de 60 veículos estiveram presentes na carreata.
CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS RESPEITA DECRETO
O superintendente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Guarapari Aguinaldo Ferreira Junior, informou a entidade não esteve presente na manifestação e que entende e respeita o decreto estadual. Mas, de acordo com ele, a CDL procura um acordo com o Governo Estadual para que haja uma flexibilização da suspensão da abertura do comércio na cidade.
"Temos a expectativa de que o comércio seja reaberto gradativamente, temos alguns comerciantes com fluxo de caixa baixo. Como temos que seguir o decreto, respeitamos a decisão. Torcemos por uma reabertura gradativa, mas devem haver restrições sanitárias, como número reduzido de pessoas no comércio, orientações, mas aos poucos", disse Aguinaldo.
A Câmara dos Dirigentes Lojistas de Vila Velha foi procurada pela reportagem, mas, até o momento, não deu retorno. Assim que houver novas informações, essa matéria será atualizada.