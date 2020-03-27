Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Lojistas fazem carreata por reabertura do comércio em Vila Velha e Guarapari
Covid-19

Lojistas fazem carreata por reabertura do comércio em Vila Velha e Guarapari

Governo Estadual decretou fechamento do comércio por 15 dias para tentar frear a disseminação do novo coronavírus.

Publicado em 27 de Março de 2020 às 19:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 19:46
Carreata de comerciantes passou por avenidas importantes de Vila Velha
Carreata de comerciantes passou por avenidas importantes de Vila Velha Crédito: Reprodução
Comerciantes foram às ruas na tarde desta sexta-feira (27) em Vila Velha e em Guarapari para protestar contra o decreto do governo do Estado, que determina o fechamento do comércio no Espírito Santo por 15 dias. A manifestação foi realizada em forma de carreata, para evitar as aglomerações. O governador Renato Casagrande reafirmou que o isolamento social é estratégico para frear a covid-19.
Em Vila Velha o protesto percorreu várias ruas da Praia da Costa. Já em Guarapari o protesto passou por Muquiçaba e pela Praia do Morro com destino ao Centro. A medida teve início no último dia 21 e obrigou o fechamento de lojas, com exceção dos estabelecimentos que comercializam produtos de primeira necessidade, como supermercados, farmácias e padarias. Os restaurantes e lanchonetes, porém, podem ficar abertos até as 16h e, após esse horário, devem fornecer o serviço por delivery.
> CORONAVÍRUS| A cobertura completa!
A Guarda Municipal de Vila Velha informou que acompanhou o protesto, que teve início às 16h e partiu da altura do posto Moby Dick, na Praia da Costa, passando por vias importantes como a Avenida Hugo Musso e a Avenida Luciano das Neves. A Guarda informou também que cerca de 60 veículos estiveram presentes na carreata.

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS RESPEITA DECRETO

O superintendente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Guarapari Aguinaldo Ferreira Junior, informou a entidade não esteve presente na manifestação e que entende e respeita o decreto estadual. Mas, de acordo com ele, a CDL procura um acordo com o Governo Estadual para que haja uma flexibilização da suspensão da abertura do comércio na cidade. 
"Temos a expectativa de que o comércio seja reaberto gradativamente, temos alguns comerciantes com fluxo de caixa baixo. Como temos que seguir o decreto, respeitamos a decisão. Torcemos por uma reabertura gradativa, mas devem haver restrições sanitárias, como número reduzido de pessoas no comércio, orientações, mas aos poucos", disse Aguinaldo.
A Câmara dos Dirigentes Lojistas de Vila Velha foi procurada pela reportagem, mas, até o momento, não deu retorno. Assim que houver novas informações, essa matéria será atualizada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Neymar
Árbitro erra ao não marcar falta de Neymar em gol sobre o Fluminense
Imagem de destaque
Não é normal: 6 sinais de endometriose que costumam ser ignorados
Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados